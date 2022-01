Fiscalía confirma que Luis Arza salió del país en diciembre

La Fiscalía , a cargo del agente Osmar Legal, confirmó este jueves que el empresario Luis Arza y su esposa salieron de Paraguay el 22 de diciembre pasado, cuando aún no iniciaba la investigación en su contra, por ser el presunto líder de un esquema Ponzi que habría movido USD 60 millones sin activar las alarmas del sistema financiero.

Esta información fue confirmada por la Dirección General de Migraciones, informó Telefuturo.

El fiscal Legal hizo un pedido a la Superintendencia de Bancos con el fin de tener los datos y terminar la trazabilidad del dinero de Arza, de su esposa, de sus socios comerciales y de otras personas con quien está vinculado.

"Vamos a esperar que llegue esa información y posteriormente se va a hacer una línea de análisis, además se van a fijar ciertas declaraciones en torno a un listado de personas que están en el informe de inteligencia de Seprelad, para entender cuál era la relación comercial que tenían con el señor Arza", expresó.

Además, el representante del Ministerio Público dijo que también tienen posibilidades de que algunas denuncias de estafa vayan ingresando en la unidad.

Los investigadores desconocen el actual paradero del empresario y se analiza si es que tiene algún abogado en nuestro país que lo pueda representar.

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) investiga un presunto millonario esquema piramidal, que habría dejado a varias personas con millonarias pérdidas.

Además, la Seprelad está contactando con unidades de inteligencia financiera de otros países de la región. Esto, para confirmar si es que las personas a cargo del presunto esquema piramidal utilizaron bancos extranjeros.

Luis Arza fue uno de los testigos presentados por la defensa del difunto Óscar González Daher, durante el juicio por enriquecimiento ilícito que terminó con su condena.

Durante su participación como testigo en la causa contra Óscar González Daher por enriquecimiento ilícito, Arza reconoció ante el tribunal sus vínculos de amistad y comerciales con la familia González Daher.

Luis Arza también aseguró que no tenía conocimiento sobre los hechos de los cuales se acusaba al ex senador colorado. No obstante, reconoció que tuvieron vínculos comerciales.