El esquema habría movido USD 60 millones sin saltar todas las alarmas

En una entrevista concedida a Monumental AM 1080, Arregui ratificó que el ente antilavado se encuentra investigado lo sucedido y que de momento se apunta como responsable al empresario Luis Arza, aunque también confirmó que una de las hipótesis principales es que exista un vínculo con Ramón González Daher (RGD), condenado hace poco a 15 años de cárcel por usura, lavado de dinero y declaración falsa.

Consultado sobre cuánto dinero pudo haber movido el aparente esquema fraudulento de Arza, el titular de la Seprelad aseguró que podría estar llegando a un monto en torno a USD 60 millones. Adicionalmente, comentó que los hechos observados de momento en el asunto configuran hechos punibles.

“Es muy parecido, muy similar (a un esquema Ponzi). Pero sí categóricamente lo que puedo decir en estos momentos es que es una modalidad de estafa”, expresó. Igualmente, indicó que la información que se maneja es que Luis Arza se encuentra actualmente con paradero desconocido.

Reportes. En otro momento de la entrevista radial, Arregui hizo alusión a las responsabilidades de las personas involucradas en el mencionado esquema y de los sujetos obligados, los cuales tuvieron que haber reportado sobre movimientos sospechosos de dinero. Al respecto, aseveró que existen irregularidades administrativas que pueden pasar igualmente al ámbito penal.

“Hay muchos elementos, por lo menos dentro del campo administrativo. Y, no obstante, también se va a indagar en el campo penal. Hay que ver la responsabilidad de ciertos actores, que tuvieron que ver ese movimiento e informar; los que lo hicieron están colaborando, pero hay otros que no observaron esa debida diligencia”, expresó.

nexo. Según versiones extraoficiales –de momento no confirmadas por las autoridades–, Luis Arza supuestamente llegó a ser deudor de Ramón González Daher y en algún momento habría pasado a operar dentro de su presunto mecanismo de usura, para así pagar su cuenta. Por otro lado, en el esquema que es sindicado como estafa piramidal, se cree que Arza juntaba dinero de inversionistas vía cheques y los documentos iban a parar a manos de RGD, a cambio de efectivo (ver info.)

supuesta operativa de la estafa millonaria_resize.png

Sistema concedió recursos a empresario

Como parte de la filtración del supuesto esquema de Luis Arza, en las redes sociales se publicó una lista de personas y entidades aparentemente afectadas, entre ellas bancos y financieras. Fuentes del sistema financiero confirmaron a Última Hora que muchas de ellas efectivamente concedieron préstamos al empresario; sin embargo, indicaron que estas operaciones no se encontraban en situación de mora y que, en caso de no cobrarse, contaban con garantías y previsiones. Asimismo, aseguraron que los montos que fueron difundidos en las redes, al menos en el caso de las empresas bancarias y financieras, fueron exagerados, aunque no revelaron más detalles.