Supuesto líder de esquema piramidal fue testigo de Óscar González Daher

Durante su participación como testigo en la causa contra Óscar González Daher por enriquecimiento ilícito, Arza reconoció ante el tribunal sus vínculos de amistad y comerciales con la familia González Daher.

“Lo conozco a Óscar González Daher por ser el padre de mi amigo Rubén González Chaves (concejal), con quien nos conocemos por amigos en común y desde hace años”, dijo.

Luis Arza también aseguró que no tenía conocimiento sobre los hechos de los cuales se acusaba al ex senador colorado. No obstante, reconoció que tuvieron vínculos comerciales.

“Hace unos años le iba a vender una embarcación al señor Rubén, pactamos el negocio por una embarcación y él me iba a entregar una embarcación de su propiedad, pero después de hacer el negocio el señor Rubén no estuvo muy convencido y dejamos de lado el negocio, por lo que le planteé comprarle esa embarcación, ya que tenía pactado vender a otra persona”, detalló.

El empresario comentó que el monto acordado para la operación era de unos USD 48.000 más la entrega de lo que González Daher le había dado como adelanto por la embarcación, que eran unos USD 20.000. Detalló que finalmente la embarcación fue transferida a un ingeniero civil llamado Ricardo Fretes.

“Yo le devolví el dinero entregado (por la operación caída) en cuotas. Creo que él me iba a pagar con dos cheques y luego cuotas. Yo le había pagado las cuotas en efectivo, algunas en guaraníes y otras en dólares”, dijo.

Arza afirmó que él fungió de intermediario en la venta de la embarcación que pertenecía a los González Daher, quien finalmente no recibió el bote que él le había propuesto entregar. Asimismo reconoció que tenía varias cuentas bancarias en guaraníes y dólares, pero alegó que no recordaba en qué bancos.

El sospechado de liderar el esquema piramidal aseguró que el dinero entregado por Rubén González Chaves lo devolvió en cuotas y en el plazo de un año.

Durante su declaración, el Ministerio Público le exhibió varios documentos, cheques que cuentan con su firma y los cuales reconoció como auténticos.

Al ser consultado por el tribunal sobre las actividades a las que se dedica, este aseguró que a la compraventa de vehículos, construcciones, además de ejercer como abogado. Asimismo detalló que compró varias embarcaciones para su uso y posterior venta.

Luis Arza aseguró al tribunal que le tenía un gran aprecio a Óscar González Daher, a quien suele ver con frecuencia en asados y otras actividades. Afirmó que esta era la única operación comercial que realizó con el ex legislador. Por otro lado mencionó a una persona llamada Thiago Weiler, como otro amigo con quien los González Daher tienen negocios.

Las declaraciones de Arza sobre el supuesto negocio que hizo con Daher no convencieron al tribunal que le realizó varias repreguntas, a las que este se limitaba a responder que no recordaba bien los montos de los pagos.

Condenas por corrupción

Un tribunal de Sentencia condenó a Óscar González Daher y a su hijo Óscar Rubén González Chaves a 7 y 8 años de prisión, respectivamente, por diferentes hechos de corrupción. Sin embargo, el ex senador colorado falleció sin poder cumplir con su condena.

El dirigente político colorado Óscar González Daher fue condenado por declaración falsa y enriquecimiento ilícito, por lo que deberá pasar 7 años, mientras que su hijo fue hallado culpable por declaración falsa, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Por su parte, un tribunal condenó a Ramón González Daher a 15 años de prisión, y 5 años a su hijo Fernando González Karjallo, tras hallarlos culpables de los delitos de usura, lavado de dinero y declaración falsa. Asimismo se dispuso el comiso de USD 47 millones.