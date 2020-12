El Ministerio Público había solicitado siete años de pena privativa de libertad para el ex senador colorado Óscar González Daher; para el ex secretario del JEM, Raúl Fernández Lippmann pidieron seis años y seis meses de cárcel.

Mientras que para Carmelo Caballero, ex ministro del Interior, solicitaron cuatro años y seis meses de pena privativa de libertad. Por su parte, el también ex senador Jorge Oviedo Matto fue absuelto.

El Tribunal de Sentencia condenó por tráfico de influencias a González Daher a dos años de prisión; Fernández Lippmann también recibió la misma pena y Caballero recibió una pena de 1 año y 8 meses de cárcel.

Sin embargo, los jueces los beneficiaron con la suspensión a prueba de la ejecución de la condena, por lo que ninguno irá a prisión. No obstante, no podrán ejercer cargos en la función pública por un periodo de siete años.

El Tribunal estuvo conformado por los jueces Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro y María Fernanda de Zúñiga.

“Vamos a ver la decisión que se tomó y los fundamentos, porque existe una contradicción al sostener que existe tráfico de influencias, pero no asociación criminal ya que son tres personas y la organización jerárquica es obvia, no hace falta ser doctrinario en el derecho para determinar que hay una jerarquía y una organización", dijo el fiscal Rodrigo Estigarribia.

Mientras que la fiscala Natalia Fuster indicó a lo largo del caso en que las investigaciones fueron pasando por las manos de varios fiscales, a ellos les tocó la última parte de la investigación, en la cual se presentó la acusación, audiencia preliminar y juicio oral.

"Los audios nunca fueron incluidos, lo que sí fue incluido fue una transcripción literal, que eso ya se había hecho en la audiencia preliminar, y en base a eso el Ministerio Público sí pudo demostrar en juicio con los otros elementos que sí fueron admitidos que eran las declaraciones", refirió.

Críticas a la Fiscalía

Los jueces criticaron la actuación de los agentes fiscales Natalia Fuster, Sussy Riquelme, Rodrigo Estigarribia por lo “escueto y lacónico” trabajo investigativo que realizaron en la causa y sobre las pruebas presentadas durante el juicio oral.

“De todos los audios filtrados y publicados por medios de prensa, solo tres casos pudieron llegar a juicio oral y solo uno es válido”, expresó la jueza García de Zúñiga, alegando que solo el caso conocido como Electrofácil pudo ser comprobado.

En ese sentido, el juez Capurro mencionó que “no hay un solo testigo que diga que recibió o dio algo con la promesa de obtener un resultado favorable en una causa”.

La condena

Los tres fueron declarados culpables de tráfico de influencias, tras el cruce de llamadas telefónicas y las declaraciones de los testigos, entre ellos la ex fiscala Teresa Rojas, quien contó que recibió amenazas de destitución por el JEM.

Este es el único hecho tipificado y causa que prosperó, ya que los encausados fueron absueltos por asociación criminal.

En el caso del ex senador Jorge Oviedo Matto, fue también absuelto por incongruencias y contradicciones en las declaraciones de la ex agente fiscal Casse Giménez, quien había señalado al ex parlamentario de pedirle dinero para ayudarle en su caso.