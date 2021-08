Fiscalía apela escasa pena impuesta al ex intendente Roberto Cárdenas

Roberto Cárdenas, ex intendente de Lambaré, condenado a solo dos años de cárcel por el perjuicio patrimonial de G. 6.000 millones.

La Fiscalía a cargo de los agentes Teresita Torres Molas, Carina Sánchez y Luis Said recurrieron por medio de una apelación especial a lo dispuesto en la Sentencia Definitiva 490 del 23 de julio pasado y solicitan la revocación de los numerales 4 (calificación del tipo base de lesión de confianza) y 6 de este fallo, por los que se le impuso al ex intendente de Lambaré Roberto Cárdenas , la exigua pena privativa de libertad de solo dos años y con suspensión de la condena por el desvío de G. 6.000 millones.

La Fiscalía solicitó a la Cámara de Apelaciones que revoque la pena de dos años y que se realice un nuevo juicio oral para que se establezca la pena adecuada al caso, informó el Ministerio Público.

Teniendo en cuenta el grave perjuicio causado por Cárdenas que trepa los G. 6.000 millones, los fiscales requieren que sea calificado según dispone el inciso 2º, es decir, en su modalidad agravada, que tiene una expectativa de prisión de hasta 10 años. Considerando la pena irrisoria por el grave daño causado.

El Tribunal de Sentencia, integrado por Alicia Orrego, Lilian Florez y Blas Imas, este último votó en disidencia, condenó al ex intendente de Lambaré, Roberto Cárdenas, a dos años por el hecho de lesión de confianza. El ex jefe comunal no va a pisar la cárcel.

El político colorado fue procesado en el marco de la causa conocida como Royalties y pavimentación, que causó un perjuicio patrimonial a la municipalidad de Lambaré de G. 8.000 millones aproximadamente, según las publicaciones de Última Hora, sin embargo, la Fiscalía menciona que el monto es de G. 6.000 millones.

Los fiscales Luis Said y Teresita Torres solicitaron ocho años de cárcel para el colorado.

Cárdenas, quien estuvo al frente de la Comuna de Lambaré por el periodo 2010/2015, fue acusado por transferencias irregulares de fondos de royalties previstos para pavimentación.