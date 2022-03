Fiscal renuncia a la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico

La máxima instancia judicial la aprobó este miércoles tras ser estudiada por el pleno.

En un contacto con radio Monumental 1080 AM alegó que se trata de una decisión que había tomado con mucha antelación debido a mejores oportunidades en el sector privado.

"Cuando ingresé a la función pública planifiqué salir al sector privado. Mi mamá me enseñó que para ganar dinero tengo que salir al sector privado. Me llegaron oportunidades que no pude desaprovechar. Entonces, le comuniqué a Marcos Alcaraz, al fiscal adjunto. Se iba a dar a en marzo, pero consensuamos para febrero", afirmó.

El ahora ex agente antidrogas reconoció que a lo mejor "el periodo actual puede ser que no sea el propicio".

El país se encuentra en un momento clave de la lucha contra el narcotráfico debido a la desarticulación de varias organizaciones dedicadas a la comercialización de drogas al extranjero y el lavado de activos.

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) actualmente desarrolla la mayor operación de la historia contra el crimen organizado, el Operativo A Ultranza, que cuenta con la colaboración de la DEA de EEUU, la Europol, la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas de Uruguay y la Fiscalía.

"Estoy triste porque dejo la función pública. Yo ingresé primero al Ministerio Público, pero después trabajé como comisionado con la diputada Rocío Vallejos en Migraciones, como comisionado en Aduanas, en Asesoría Jurídica, estuve como comisionado en el Ministerio del Interior y luego fui asignado fiscal en 2017. Está a punto de fenecer mi periodo", manifestó.

Eduardo Roy dijo que ya manejaba anteriormente datos que fueron incluidos en la investigación del Operativo A Ultranza, por ejemplo, citó que se trata de los mismas personas y los mismos bienes, de los que ya tenía información.

Agregó que en poco tiempo se va a saber si el Estado se consolida o no en su lucha contra el crimen organizado a partir de las operaciones en curso.