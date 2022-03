Fiscal defiende presencia de abogado de Cartes en audiencia y cuestiona posición de Giuzzio

El ex ministro del Interior Arnaldo Giuzzio se negó a prestar declaración testifical ante la presencia de Pedro Ovelar, abogado del ex presidente Horacio Cartes. .

El fiscal Osmar Legal habló con Radio Monumental 1080 AM sobre la recusación presentada por el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio , ante la presencia de Pedro Ovelar, abogado del ex presidente Horacio Cartes , en lo que tuvo que ser su declaración testifical, algo que finalmente no se dio.

El ex ministro se retiró de la Fiscalía sin declarar y pidiendo la recusación de los fiscales por permitir la presencia de la defensa de Horacio Cartes durante la declaración.

"En principio hubo dos cuestiones procesales. Por un lado, la recusación, que en realidad es inoficiosa, porque no es parte del proceso; la norma es clara sobre eso", comentó Legal.

El fiscal sostuvo que por una cuestión lógica no podría correr la recusación presentada por Giuzzio ante la presencia del abogado.

"Tenemos que entender que una declaración testifical es un acto investigación y el Código Procesal Penal es muy claro sobre esto; señala que es obligación del agente fiscal dar participación a las partes. Evidentemente, el principal acusado es Horacio Cartes y por tanto, su representante tiene el derecho de estar en la audiencia. Yo no puedo contravenir a la ley y es demasiado claro en eso. Ellos pueden participar de cualquier acto investigativo", explicó Legal.

Postura de Giuzzio "no tiene razón de ser"

Lamentó la posición del ex ministro, de la cual dijo que no tiene razón de ser y que significa un obstáculo en la investigación.

"Acá estamos ante un obstáculo en la investigación, porque quien denuncia o está en contra del investigado nos recusa porque damos cumplimiento a la norma", indicó.

Legal mencionó que le tocará informar a la fiscala adjunta, ya que no se le dará el trámite de acusación y lo siguiente será sustituir la fuente de información ante la falta de declaración del Giuzzio, aunque no descartó que también se podría intimar al ex ministro a presentar su declaración.

Por su parte, el ex titular del Ministerio del Interior y también de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) sostuvo que se violó el principio de igualdad, y recordó que Cartes se encuentra con fuero en el Senado por ser senador vitalicio, según habían señalado los propios abogados del ex presidente en otro momento, explicó.

Denuncias contra Cartes

El Ministerio Público convocó este martes a Giuzzio bajo apercibimiento de arresto, debido a que la semana pasada no se presentó porque debía realizar gestiones todavía al dejar el cargo como ministro del Interior.

La investigación contra el líder de Honor Colorado se inició tras las denuncias que realizó el entonces ministro ante el Senado por supuestas conexiones con grupos criminales para el contrabando de cigarrillos y lavado de dinero.

La pesquisa contra el ex mandatario se abrió luego de la presión política de parlamentarios colorados afines al Gobierno y opositores, que empezaron a gestar el juicio político de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, por no haber investigado ya al ex mandatario, pese a informes que se emitieron desde la Seprelad y también del Congreso.