El abogado Pedro Ovelar, representante legal del consorcio B Gaming SA-Gambling SA, expresó este viernes su preocupación por la concesión de explotación de la quiniela por 5 años más a la empresa TDP, vinculada al ex presidente Juan Carlos Wasmosy.

“Hay varias razones por las que TDP (Tu Quiniela Teete) no puede ser adjudicada, pero una es muy fuerte y categórica, y es que el pliego de bases y condiciones determina que aquel que está en deuda con el Fisco no puede participar y en esta situación se encuentra esta empresa”, sostuvo el abogado en entrevista con Monumental 1080 AM.

Recordó que la empresa TDP no pagó durante estos últimos 5 años el impuesto previsto en la Ley 431, que establece que un porcentaje de los premios vaya destinado a los excombatientes del Chaco.

Lea más: Excombatientes denuncian ante Fiscalía a empresa que explota la quiniela

“Esta empresa tampoco ha cumplido con la norma que supone la entrega de donaciones a entidades de beneficencia. Ante estas razones, la Conajzar, órgano encargado de dar o no la concesión, apartándose de la ley le concede a TDP la explotación de la quiniela por unos 5 años más”, cuestionó.

Consultado sobre el criterio del consorcio con relación a un pedido de anulación de la licitación y una nueva convocatoria, Ovelar sostuvo que consideran que se trataría de una decisión injusta ya que la empresa TDP podría volver a presentarse bajo otra sociedad y no pagaría lo que ya debe al Fisco.

Nota relacionada: Senado aprueba pedido de informe a la Conajzar tras varios reclamos

“Nos parece injusto que vuelva a fase cero el llamado, porque a cualquiera que ha participado lícitamente y con las reglas claras le va a parecer un contrasentido. Estamos ante una figurita repetida y hay que preguntar a la Procuraduría si ya iniciaron los trámites para ejecutar el cobro para los excombatientes”, señaló el abogado.

Finalmente, el representante del consorcio pidió a las autoridades considerar el cumplimiento que tiene la empresa Gamblimg SA con el Fisco y la Conajzar de manera a considerar los hechos que determinan la conducta que tendría la empresa en caso de ser adjudicada en el servicio de la quiniela.

Quinieleros piden acuerdo

Por otra parte, quinieleros y agencias presentaron este jueves al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, una solicitud para que ordene la firma de contrato entre la Conajzar y la empresa TDP SA, para explotar la quiniela.

Los trabajadores argumentan que aún no pueden retomar el trabajo y la quiniela llamada “mau” está invadiendo el mercado.