Fijan audiencia preliminar para docente denunciado por coacción sexual

Tras cinco años de proceso, Rodríguez Andersen, fue convocado a una audiencia preliminar, en la cual se resolverá si la causa se eleva a juicio oral y público.

Jorge Bogarín, representante convencional de la querella, manifestó a Última Hora que la acusación es por acoso y coacción sexual en grado de tentativa y que la audiencia se podría realizar de forma telemática.

Aseguró que desea que la causa sea elevada a juicio oral y público y que solicitará que se admita la acusación presentada por el Ministerio Público.

"Estamos convencidos que tenemos suficientes pruebas, como testificales y documentales, los hechos punibles pueden ser probados a través de elementos de prueba, mientras sean admitidos en un juicio por los magistrados", refirió.

El docente se encuentra sumariado y suspendido desde setiembre del 2015, pero sigue percibiendo su salario, con gratificaciones y aguinaldo, sin cumplir funciones específicas.

Pesan, además, sobre él denuncias de supuestos malos tratos, tratos despectivos, irregularidades académicas, hostigamiento a estudiantes, especialmente a mujeres, y por proferir obscenidades, que incluso fueron grabadas por los estudiantes.

El caso

La denunciante es Carolina Wolf, quien era su alumna en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), filial Santa Rosa del Aguaray.

En el 2014 el docente la acosó, según la denunciante, pero la denuncia se concretó un año después de manera oficial.

El caso cayó en manos del fiscal del Ministerio Público Julio César Ortiz, de la Unidad Penal 2 de San Lorenzo, quien imputó al docente en junio del 2016. Rodríguez Andersen admitió haber acosado a la estudiante, aunque fuera del proceso penal, por lo que dicho testimonio no se incluye como prueba.

El docente fue sumariado por la Facultad de Ciencias Médicas, donde se desempeñaba como médico del Hospital de Clínicas y como docente. Sin embargo, tal sumario está parado por una medida cautelar concedida por la Justicia ordinaria y el acusado sigue percibiendo un salario mensual de G. 34 millones, a pesar de no acudir a trabajar, según denunciaron estudiantes de la FCM.

El médico también fue escrachado en las movilizaciones estudiantiles #UNAnotecalles. Allí los alumnos difundieron audios en los que maltrataba a alumnos y alumnas en pleno desarrollo de clases, profiriendo frases obscenas y de contenido sexual.

Pese a esto no fue denunciado antes por temor a represalias, ya que se trataba de una persona con mucho poder en la Facultad de Ciencias Médicas.

La joven acosada tenía 24 años y en el 2015 estaba en el segundo curso de la carrera de Medicina, en la filial de Santa Rosa. Se sintió forzada a dejar sus estudios porque, según aseguró, padecía una sistemática persecución por parte de los profesores.

Joven desea que el docente no vuelva a enseñar

Carolina Wolf había manifestado que lo único que la empuja a seguir adelante es que el doctor Rodríguez Andersen “ya no vuelva a enseñar” en la Facultad de Ciencias Médicas (FCM).

También contó que la defensa de Andersen intentó conciliar para darle un corte al tema. “Sí, hubo una intención de conciliar, pero no acepté. Yo le dije al abogado que, desde el principio, lo que busco es que Andersen no vuelva a enseñar. Y si no llego a eso no voy a aceptar nada”, refirió la joven.

Carolina ganó fuerzas para afrontar la causa en tribunales gracias al apoyo y acompañamiento de sus compañeros de la sede central, de la filial y de otras facultades.