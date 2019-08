Ferreira y Cáceres colaborarán en nueva negociación con el Brasil

“Tuvimos una reunión muy productiva para planificar los siguientes pasos. Agradezco (a Ferreira y Cáceres) por su apertura, por su colaboración. Mañana vamos a reunirnos los dos equipos de ANDE e Itaipú para hacer un equipo de selección nacional”, refirió el director paraguayo de la binacional, Ernst Bergen.

De acuerdo con Bergen, ambos ingenieros cooperarán como asesores técnicos de forma ad honórem, informó el periodista de Última Hora Roberto Santander.

Ferreira renunció a la ANDE ante la firma del acta bilateral con Brasil el pasado 24 de mayo y Cáceres quedó a cargo del despacho, luego de que Alcides Jiménez dimitiera a cuatro días de su designación.

Fabián Cáceres también había presentado su renuncia, pero no pudo ser aceptada, ya que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, aún no confirmó al nuevo titular.

“Nosotros vinimos para hablar con el nuevo director general de Itaipú, vinimos –Ferreira en condición de ex presidente y yo actual jefe interino– a darle toda la información que necesita para poder administrar, dar los primeros pasos, estuvimos conversando sobre aspectos técnicos y coincidimos en que los equipos técnicos de ANDE e Itaipú nos reunamos", dijo el actual encargado de la firma estatal.

Por su parte, Ferreira resaltó la necesidad de reunirse para conciliar los temas importantes para el país como para la ANDE, aunque no supo precisar si estará presente en las próximas reuniones.

“Hay cosas urgentes que tiene que hacer el Paraguay. Espero no estar porque ya no soy parte de la ANDE, pero el ingeniero Cáceres sí va a estar”, señaló.

Consultado sobre su integración en el equipo asesor de la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú, el ex titular de la ANDE comentó que no se habló del tema y que tampoco recibió ninguna propuesta.

Recomendó al Gobierno conformar dos comisiones, una en el ámbito eléctrico y otra en el ámbito país, que analicen todas las negociaciones con el Brasil, de manera a tener un panorama general sobre las intenciones del vecino país.

La negociación de la nueva acta bilateral debe iniciarse en los próximos días. Brasil aceptó dejar sin efecto el acuerdo bilateral anterior, según anunciaron desde el Gobierno, tras la amenaza de juicio político contra el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el vicepresidente, Hugo Velázquez.

El acuerdo se suscribió para establecer los niveles de compra de potencia de la usina de Itaipú por parte de Eletrobras (Brasil) y la ANDE (Paraguay), pero según argumentos técnicos, los detalles no favorecen a los intereses paraguayos.

