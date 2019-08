Incertidumbre en estatal para retomar negociaciones

El nombramiento del nuevo titular se hace más que necesario, no solo por darle orden al manejo interno de la ANDE, sino porque las negociaciones con Eletrobras, por la compra de potencia de Itaipú para el 2019 - 2022, volvieron a caer en el ámbito técnico.

Tras la anulación del acta bilateral, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) informó que ahora ya no participará de las conversaciones con los representantes brasileños y todas las tratativas quedan en manos de las empresas contratantes. Otro punto relevante es que Itaipú no está facturando por la venta de su producto, por lo que no está llevando una contabilidad formal. Las autoridades brasileñas de la hidroeléctrica explicaron que no pueden facturar si primero no hay un acuerdo entre ANDE y Eletrobras.

MANTENER LA EMPRESA. Si bien Cáceres renunció y se aprestaba a tomar sus vacaciones, la falta de un presidente le obligó a volver a su despacho. Conversó con el ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, y este le pidió que siga al frente de las gestiones de la ANDE, hasta tanto se nombre al nuevo presidente.

El gerente técnico comentó que reunió a todos los ejecutivos y les pidió que la empresa siga operando normalmente, que se redoblen esfuerzos, pero aclaró que no firmará ningún tipo de contrato o adjudicación. Se harán los pagos justos y necesarios, como salarios y viáticos, para el normal funcionamiento de la ANDE; pero no tomará decisiones claves, dado que el presidente que venga deberá estar de acuerdo, apuntó.

Acerca de retomar las negociaciones con Eletrobras, precisó que no recibió ninguna instrucción de Wiens, y afirmó que tampoco le corresponde volver a iniciar los diálogos. Acotó que ya llegó a la ANDE la nota de la Cancillería en la que se informa que las conversaciones con Itaipú y la empresa brasileña deben volver a reanudarse cuanto antes. Por tal motivo, Cáceres enfatizó que urge la designación del titular.

En más de una ocasión, el funcionario ratificó que prefiere dar un paso al costado y ya no seguir en su cargo, dado que este puesto es de confianza del titular de la estatal.

Además de Sosa y Cáceres, figuran en la primera plana de la ANDE Luis Torres, gerente comercial; Sonia Rojas, gerente financiera; Ubaldo Fernández, director de Planificación; y Andrés Ramírez, director de Distribución.

PASADO. ANDE y Eletrobras mantienen el impasse en la contratación de potencia de Itaipú desde principios de año. En febrero de este año, Ferreira, Cáceres y Fernández habían ido a Brasil para intentar llegar a un acuerdo con la empresa brasileña, pero no hubo solución. Tras darse una tregua de 90 días, y mantener los niveles de contratación previstos, el conflicto pasó al ámbito de las cancillerías.