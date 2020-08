Denis Emmanuel Flecha, de 20 años, autor confeso del feminicidio de Diana Ferreira, no supo dar explicaciones sobre que lo llevó a acabar con la vida de la mujer con quien convivía hace ocho meses.

Según sus declaraciones, en todo este tiempo solo se dieron “discusiones normales de pareja”, pero, aparentemente, perdió el control tras un mensaje que habría recibido su pareja, del cual tampoco dio detalles.

“Estoy arrepentido. No se cómo explicar, no sé cómo actué. Le pido a la familia (de la víctima) que me perdone por lo que pasó. Lo hecho, hecho está y la ley se va a hacer cargo de todo”, fue parte de lo que dijo a C9N.

El detenido detalló que su pareja, primeramente, se resguardó en el baño, mientras él aseguraba los portones. Luego consiguió sacarla del sitio para atacarla. "No sé cómo apareció el cuchillo en mi mano", afirmó.

Flecha, tras presuntamente cometer el crimen, se llevó la motocicleta de la víctima a la casa de sus padres, en la misma zona, y se despidió de sus hermanos –ya que no estaban sus padres– diciéndoles que había hecho algo muy malo.

De allí, en su huida se fue hasta Villarrica, a la casa de un tío, quien le aconsejó entregarse a la Justicia y llamó a su padre, avisándole de la presencia de Denis en su casa.

La Policía informó que fue el propio padre del joven quien les alertó y acompañó a los agentes de Criminalística para traer a su hijo preso.

Diana Ferreira fue hallada sin vida el sábado por la tarde y, de acuerdo con la Policía, fue asesinada en la noche del viernes. Su cuerpo presentaba heridas de arma blanca en el cuello.

El hecho ocurrió en una vivienda situada a la altura del kilómetro 23 de la ruta PY01 de la ciudad de J. Augusto Saldívar.