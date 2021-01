Familiares piden información sobre mujer desaparecida hace dos meses

La hermana de Analía, Liliana Rodas, manifestó este martes su preocupación ante la desaparición de su familiar desde hace dos meses. La mujer señaló que, hasta el momento, no se cuenta con ninguna información sobre el paradero de la misma.

La mujer tiene 34 años y está desaparecida desde el 27 de noviembre del año pasado. Según Liliana, su hermana salió aquel día desde su casa en San Antonio y dijo que iría hacia Paraguarí o San Bernardino.

“Ella vivía con mi hermano, nos dijo eso y después ya no supimos nada más de ella. No sabemos si llevó ropa u otras cosas. Lo único que sabemos es que se fue por entretenimiento, pero tampoco vimos con quién se fue”, indicó Liliana en contacto con Monumental 1080 AM.

La hermana de la desaparecida también señaló que el dato que tienen es que la joven subió a un vehículo de la marca Mercedes Benz, de color oscuro, pero más nada. Asimismo, comentó que Analía tenía un trabajo, pero no era nada fijo, ya que tendría mucha flexibilidad para otro tipo de actividades.

Consultada acerca de la situación sentimental de su hermana, Liliana mencionó que la misma mantenía una relación con un joven, pero este supuestamente dijo que no sabía nada de la mujer.

El Ministerio Público intervino en el hecho y las fiscalas Laura Ávalos y, como interina, Cynthia Torres, se encuentran rastreando datos que conduzcan a esclarecer la desaparición de Analía Rodas.

Las agentes fiscales tomaron declaración al hermano de Analía, con quien vivía la mujer, además de realizar los oficios correspondientes para las compañías telefónicas, a los efectos de obtener más información de la desaparecida.

Cualquier información acerca de la mujer, se pide que se dé aviso a la comisaría más cercana, al 911 o la sede fiscal.