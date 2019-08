“No quieren que se sepa la verdad y molesta que estemos personas que tengamos una línea objetiva. Estábamos proyectando los pedidos de informes. Esta comisión ahora se convierte en cualquier cosa. Aún no nos dieron el motivo por el cual desean revocar la resolución. Él (Alliana) no puede sacarme. No se trata de que una mayoría puede patotear. Ellos quieren meter a un colorado más en su comisión. No va a llegar a buen puerto”, dijo la legisladora a NoticiasPy.

Por su parte, Pedro Alliana, titular de la Cámara de Diputados, aseguró que respeta a la legisladora y su trabajo. Justificó que decidió sacarla de la comisión por una cuestión de espacio. Aseguró que las bancadas mayoritarias reclamaron contar con más representantes en dicha comisión.

Este lunes, en la Cámara de Diputados definieron quiénes son los legisladores que formarán parte de la Comisión Bicameral de Investigación del acta bilateral secreta de Itaipú.

Por el oficialismo fue designado Colym Soroka, mientras que por el cartismo, Justo Zacarías Irún. De las bancadas liberales, por el llanismo Sergio Rojas y por el efrainismo Fernando Oreggioni, en tanto que por el tercer espacio decidieron por la encuentrista Kattya González. Sin embargo, la legisladora fue sacada de la lista.

La comisión está conformada, además, por cinco senadores, que son el oficialista Silvio Ovelar, el cartista Antonio Barrios, el liberal llanista Abel González, el efrainista Eusebio Ramón Ayala, y Miguel Fulgencio Rodríguez, del Frente Guasu.

Esta comisión especial de legisladores tiene la responsabilidad de indagar acerca del acta que fue firmada en su momento por las cancillerías de Paraguay y Brasil, sobre la contratación de potencia de la Itaipú Binacional y que llevó a que se pida el juicio político a la dupla presidencial.