Previamente, realizó una ceremonia de despedida con los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, institución de la cual estuvo al frente desde finales de enero de 2021.

El canciller nacional conversó con los medios de prensa y manifestó que desde este momento comienza una larga ronda de conversaciones. "Yo presento ahora mi candidatura, pero si hay alguien mejor, detrás de ese voy a ir", expresó.

Aspira la unidad

Señaló que en estos tiempos es necesaria la unión de los partidos a través de un plan de gobierno y en este sentido invocó a la "unidad nacional".

"Si yo gobierno, va a ser con colorados, con liberales, con independientes, con todos; porque el gobierno de unidad nacional es una exigencia de la coyuntura", acotó.

Euclides Acevedo, con una aspiración bastante clara de llegar a ser presidente de la República, dijo que desde el próximo gobierno -donde espera estar- va a proponer la renegociación integral del Tratado de Itaipú, ya que cumplió "parcialmente" con esta misión.

El tema del Anexo C

"Me hubiera gustado terminar el acuerdo del adelantamiento del Anexo C, que como ustedes saben, Brasil no dio señales favorables y el tratado exige que haya acuerdo de ambas partes para la revisión", agregó en un momento.

El ministro saliente de Relaciones Exteriores, quien postulará como precandidato a presidente por la Concertación opositora, tendría como dupla presidencial al gobernador liberal de Cordillera, Hugo Fleitas, quien también pugna para ser candidato a presidente y es uno de los que tiene dentro del PLRA una estructura importante.

El jefe del Ejecutivo, Mario Abdo Benítez, anunciaría el próximo martes quién ocupará el cargo en reemplazo de Euclides Acevedo. Se maneja que será alguien de la casa, que ya pertenece a Relaciones Exteriores.