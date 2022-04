Euclides Acevedo se despide de la Cancillería y aspira a la presidencia

"Hasta mañana seré ministro, al mediodía me estaré despidiendo de mis compañeros y compañeras de la Cancillería", expresó el secretario de Estado en una entrevista con radio Monumental 1080 AM.

Su dimisión obedece a la intención de competir en la carrera electoral por la presidencia en el 2023, como una de las precandidaturas que estarán en juego por la concertación opositora.

Con su renuncia, el Ejecutivo se ve nuevamente en la necesidad de designar a un nuevo canciller, el quinto desde que comenzó el periodo presidencial de Mario Abdo Benítez, en agosto de 2018.

Acevedo desconoce quién será su sucesor en el cargo de canciller. "Es una verdadera quiniela", dijo al respecto. En Cancillería hablan de Julio César Arriola, actual embajador ante la ONU.

Una relación amistosa con Mario Abdo

Acevedo habló sobre su relación con Mario Abdo y la describió "como de amistad, muy educada, cordial y respetuosa". "En principio no le agradó mucho, pero aceptó mi decisión y me deseó mucho éxito", acotó sobre su salida de la Cancillería.

Entre otros temas, también habló sobre las negociaciones del Anexo C del Tratado de Itaipú, que se encuentra en una especie de punto muerto, y dijo que "le da una suerte de ilusión o reto", ante la posibilidad de negociar directamente en el próximo gobierno.

"La revisión del Anexo C requiere del acuerdo de ambas partes, pero Brasil no tuvo una buena predisposición para hacer una revisión anticipada", agregó y reconoció que le genera una insatisfacción el hecho de no lograr un acuerdo.

Un "menú" político "renovador y comprometido"

En otro momento Acevedo fue consultado sobre la conformación de su chapa presidencial y sostuvo que la dupla con el gobernador de Cordillera, Hugo Fleitas, es una de las opciones. Afirmó que ya conversó con él, al igual que con Martín Burt, Blas Llano, Fernando Lugo y otros referentes de la oposición.

"Yo no me quiero encaprichar con mi candidatura como una excluyente, sino todo lo contrario", prosiguió y señaló que "la discusión debe centrarse en lo que ofrecerán como menú político renovador y comprometido".

Igualmente, Acevedo sostuvo que la concertación "es casi una entelequia" y consideró que “será muy farragoso” la concertación que pone el Código Electoral y provocará una mayor separación en la oposición. Consideró que "se deben agotar los procedimientos para llegar a un acuerdo inteligente".

Por último, le preguntaron sobre qué cosas no haría, de lo que hace el Partido Colorado en el poder y respondió que se debe eliminar toda la contaminación de los poderes fácticos, como el crimen organizado y sus colateralidades.