Euclides Acevedo aseguró que no es "peón" de Horacio Cartes.

El ex ministro del Interior, ex canciller nacional y actual candidato a la presidencia por el movimiento Nueva República, Euclides Acevedo, cuestionó este martes las declaraciones de monseñor Mario Melanio Medina, quien dio a entender que el presidenciable es un "peón" del ex mandatario Horacio Cartes.