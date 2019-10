Euclides Acevedo: "Me pidieron paz interior y gobernabilidad"

Euclides Acevedo no pertenece a ningún partido político, fue senador y ministro de Industria y Comercio.

Reemplazará en el cargo a Juan Ernesto Villamayor, sobre cuya administración se generaron varias críticas que le valieron una interpelación en la Cámara de Senadores. El actual secretario de Estado pasaría a ser el jefe del Gabinete Presidencial.

Acevedo comentó a radio Monumental 1080 AM que este domingo se reunió con Villamayor en Mburuvichá Róga, donde conversaron por más de dos horas acerca de una visión integral de la situación que afronta el país.

“Dentro de la conversación vino el ofrecimiento oficial de la cartera y me pidieron paz interior, ejecutar lo que dicen los manuales en materia de relaciones interiores. El ministro del Interior no es solamente de seguridad, es el ministro político y es el encargado de establecer vínculos para acuerdos con la sociedad civil y me pidieron colaborar con la paz interior y con la gobernabilidad de la República”, expresó.

El ex senador también dijo que le costó tomar la decisión, ya que la cartera no afronta una situación muy favorable ante los ojos de la ciudadanía. “Hierro akúre añekarama” (Por un hierro caliente me agarro), refirió.

Trabajar en la formación policial

Para llevar adelante su labor, Acevedo mencionó que trabajará con la Policía Nacional, a fin de lograr una protección jurídica, un respaldo moral y una desinfección dentro del plantel.

“Acá hay que trabajar con respaldo jurídico, político, aliento moral, conexión y una revisión integral dentro de su formación. Hay que trabajar con cada cadete en una doctrina de servicio moderno, porque la Policía es una visagra entre la sociedad y el Estado”, señaló.

El próximo ministro dijo que la situación será desafiante, pero no imposible, ya que confía plenamente en la Policía porque "conoce a todos".

El mismo tiene un alto perfil académico en materia de seguridad, además imparte clases en la Escuela de Estrategia Policial del Isepol, donde van a formarse quienes serán parte de la cúpula policial.

Gobierno debe reponerse de los golpes

Por otra parte, el político recordó que no pertenece a ningún partido político y que esa situación le permitirá manejarse cómodamente con los diferentes sectores. No obstante, reconoció que el gobierno de Mario Abdo ha recibido muchos golpes y a su criterio debe reponerse.

“Esto es complejo, el gobierno ha recibido muchos golpes y tiene que reponerse. La democracia debe garantizarse y tiene dificultades sobre todo de comunicación y con Juan Ernesto en el Gabinete eso se pueda mejorar”, sostuvo.

Acevedo fue senador, presidente del Partido Encuentro Nacional y ministro de Industria y Comercio durante el Gobierno de Luis González Macchi (1999-2003), además de ostentar el grado de gran maestro de la Logia Simbólica del Paraguay.