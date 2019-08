Los estudiantes dijeron estar cansados de la gestión y el nepotismo existente en la institución desde la llegada del actual director. Según argumentaron, Romero no reúne los requisitos para estar al frente de la ENEF.

“Estamos cansados de que una persona que no sea idónea esté a cargo. Pedimos su destitución o renuncia, porque no tiene los requisitos que compete al área de educación física”, refirió Gerardo Báez, estudiante del tercer año, a NoticiasPy.

Al respecto, detallaron que el actual director es egresado de la carrera de Psicología y eso se contrapone a lo establecido en el artículo 16 del decreto de Ley 22.458, en el que se cita que el instituto debe ser "dirigido y administrado por un personal titulado y especializado con títulos adecuados”.

El estudiante cuestionó la falta de información sobre los concursos internos para asumir el cargo. Así también, mencionó la falta de rubros para la carrera y la sobrepoblación de funcionarios.

“Ellos dicen que no hay rubros para la compra de insumos, pero hay sobrepoblación de funcionarios. Hay compañeros que no dan clases porque no hay profesores”, acentuó el estudiante.

La medida, mencionaron, persistirá hasta la confirmación de la salida del funcionario, ya que no están dispuestos a establecer una mesa de diálogo.