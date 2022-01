Escrachan a juez que concedió libertad ambulatoria a RGD

El empresario luqueño fue detenido la semana pasada, pero antes de que la fiscala comunique siquiera su detención, el juez en lo civil, Enrique Sanabria, lo convocó para la audiencia de imposición de medidas y le otorgó la libertad ambulatoria.

A la par, la Fiscalía indaga si el empresario fue prestamista del juez entre los años 1991 y 1992 y si se trataría de un favor, tras hallar cheques a su nombre por un valor de G. 47 millones.

No obstante, el juez negó cualquier relación laboral con el empresario y dijo que no le debe favor a nadie y que no es una persona adinerada.

La fiscala de Luque Sandra Ledesma imputó a Ramón González Daher por denuncia falsa y había dispuesto su captura y también solicitó al juez que se disponga la prisión preventiva, atendiendo al peligro de fuga, hecho que no ocurrió.

El ex dirigente deportivo también tiene otra causa abierta por quebrantamiento del depósito, en calidad de instigador y extorsión en calidad de autor, tras el hurto de cheques del juzgado de Humberto Otazú, antes de su juicio oral, en el que fue condenado a 15 años de prisión por usura y lavado de dinero.

En contacto con Última Hora, la abogada Aidée Vera, de la Comisión Ciudadana, lamentó que Ramón González Daher, pese a tener una condena de 15 años y unas 10 causas en su contra, sea beneficiado con libertad ambulatoria por parte de los administradores de Justicia de Luque.

En ese sentido, recordó que el último día del 2021 se manifestaron frente al Ministerio Público para que se ordene la prisión del empresario, ya que consideran que "el impresentable" representa un peligro para la sociedad, ya que actúa con reincidencia y además continúa con los aprietes a sus víctimas.

Primero, los escrachadores realizaron una actividad de concienciación sobre la avenida Mariscal López y San Martín, donde exhibieron carteles y denunciaron saqueos en instituciones y la impunidad de la Justicia.

“Luego fuimos al domicilio del juez en la ciudad de Luque a realizar un escrache a este juez Enrique Sanabria, servil al clan González Daher”, remarcó Vera.

Entre otras cosas, señaló que dejaron el mensaje frente a la casa del juez de que existe un grupo de ciudadanos comprometidos en el combate a la impunidad y la alta corrupción imperante y que están atentos, en plena vigilia y controlando los procesos penales de corrupción pública.

Vera también lamentó que hace semanas nada más el diputado Tomás Rivas fue blanqueado por un tribunal “servil a las pretensiones de políticos corruptos”, en el marco del caso conocido como caseros de oro.