Escrachan a diputados Urbieta y Samaniego por encubrir a Carlos Portillo

Los ciudadanos se congregaron previamente sobre las avenidas San Martín y Mariscal López, en la ciudad de Asunción, donde, con carteles en mano y bombos, realizaron cortes intermitentes del tránsito vehicular. Luego, se trasladaron hasta la casa de Urbieta y la vivienda de Samaniego, para arrojar huevos y escracharlos.

Entre los carteles que portaban los escrachadores se podía leer: “ladrones al paredón, Yaguarón presente”, “fuera los corruptos”, ”Urbieta corrupto” y “Arnaldo Samaniego cómplice”.

Arnaldo Samaniego Los manifestantes arrojaron huevos a la casa del diputado Arnaldo Samaniego. Gentileza

En contacto con Última Hora, Esther Roa, de la Comisión Escrache Ciudadano, explicó que volverán a intensificar las manifestaciones contra los parlamentarios que pretenden proteger al diputado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

En ese sentido, dijo que no existe ningún impedimento legal para tratar el pedido de destitución y que los diputados buscan abroquelarse entre ellos para evitar posteriormente correr con la misma suerte.

Roa contó que los legisladores presentaron dos proyectos para reglamentar el artículo 201 de la Constitución Nacional, sobre la pérdida de investidura de los parlamentarios, y que, con eso, buscan aplazar el pedido de destitución contra Portillo.

Asimismo, remarcó que este jueves volverán a manifestarse y pidieron a todas las personas, de todos los departamentos del país, que lleguen hasta la capital con sus carteles para escrachar a los políticos de sus comunidades.

De la misma manera, anunció una marcha anticorrupción y a favor del cese de la impunidad, entre el 10 y 20 de diciembre, con la consigna de portar una remera de color naranja.

Los integrantes de la Comisión Escrache Ciudadano vienen manifestándose contra políticos con procesos abiertos desde el mes de agosto de este año y ya consiguieron la renuncia del ex diputado José María Ibáñez y el ex senador Óscar González Daher. Otro de los que renunció a causa de la presión ciudadana fue el ex senador Jorge Oviedo Matto.