Equipo femenino indígena pide ayuda para visas

Son jugadoras de fútbol de una comunidad Avá Guaraní y, además, participaron en un campeonato no indígena. Algo que aún no consiguió ningún equipo masculino de pueblos originarios. El equipo femenino Sub 20 del Club Guaraní de la Fortuna, fue campeón en el torneo de la Liga Sudamericana de Desarrollo el año pasado.