Además, mencionó que el bloque habilitado para pacientes con coronavirus no reúne todas las condiciones de infraestructura para que sea habilitada.

“Es una sala que no puede ser habilitada, porque no reúne todas las condiciones. De que te sirve tener equipos y no contar con infraestructura ”, manifestó en contacto con Última Hora.

En otro momento de la entrevista, indicó que son solo 40 los enfermeros que deberán atender a los pacientes con coronavirus y que la carga de trabajo llega a 12 horas laborales.

“La carga horaria no es la adecuada”, aseveró. Los enfermeros mantuvieron una reunión con Jorge Giubi, director del Hospital de Clínicas, quien pidió una semana de tiempo para cumplir con los reclamos del personal de blanco.

“Estamos en una situación de pánico, de miedo y estrés laboral”, manifestó Molinas.

De los 13 trabajadores que estaban en cuarentena en Clínicas, cuatro enfermeras dieron positivo a las pruebas del coronavirus. Todas trabajaban en contingencia de la pandemia y también prestaban servicios en otros hospitales.

En su momento, fueron los médicos residentes del Hospital de Clínicas, dependiente de la UNA, los que pidieron contar con las condiciones mínimas de protección y la provisión de insumos básicos para evitar la propagación del coronavirus.

Este miércoles no hubo nuevos casos de coronavirus y la cantidad de infectados se mantiene en 213. Mientras que los fallecidos son nueve.

Paraguay lleva más de un mes de cuarentena sanitaria por el Covid-19. Ahora, el debate del Gobierno es sobre la flexibilización o no de las medidas restrictivas.