En Misiones 39 connacionales dieron positivo a Covid-19 en un solo albergue

Del total, 26 de los positivos corresponde al sexo masculino y 13 al femenino.

"Hoy se dio a conocer el resultado, es un caso especial. Por primera vez que casi la totalidad de los connacionales dan resultado positivo en un solo albergue en Misiones y ya fueron aislados totalmente del grupo. El martes que viene se les va tomar la prueba a los que dieron negativo y estamos reforzando las medidas de seguridad ante la situación", expreso Emilio Ruiz, director del Hospital distrital de Ayolas.

El galeno manifestó su preocupación por los ciudadanos que no cumplen con las medidas sanitarias e instó a respetar las mismas para seguir avanzando en la cuarentena inteligente.

"Lo que más me preocupa no son los connacionales que están en albergues, ellos están contenidos, sino los compueblanos que no respetan las medidas de distanciamiento social y el uso de mascarilla. Si seguimos así podemos retroceder, se puede volver insostenible la situación", agregó Ruiz.