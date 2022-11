Al respecto, el abogado colombiano José Roberto Herrera explicó que el Metaverso vino para quedarse y que es uno de los temas más posicionados en la actualidad, tanto así que en el 2022, una de las palabras más buscadas en internet fue justamente Metaverso.

Si bien estos espacios virtuales ya existían desde hace unos años, pero con menor desarrollo tecnológico, el término se hizo popular en el mundo con la llegada virtual de Meta, anteriormente Facebook.

El experto indicó que la base del Metaverso son los avatares, elementos gráficos que representan a los usuarios reales en los diferentes mundos paralelos y se encargan de poblar los espacios virtuales.

Los avatares, que son creados digitalmente, permiten a las personas experimentar diferentes sensaciones dentro del Metaverso y se caracterizan por ser personalizados.

Esto, con el objetivo de que las personas puedan proyectar su propia imagen o emplear la imagen deseada, incluso como una criatura fantástica, dentro de los distintos espacios virtuales, como el caso de Second Life, una comunidad virtual nacida en 2003.

De acuerdo con el medio internacional BBC, en Meta, los avatares fueron diseñados para que los personajes también se puedan usar en otras plataformas digitales de la misma compañía, como los juegos PokerStars VR, Pro Putt by Topgolf, entre otros.

No obstante, en esta red social sí se busca que los avatares sean casi idénticos a los usuarios reales, por lo que los internautas pueden generar sus propios avatares solo cargando una fotografía.

En conversación con Última Hora, José Herrera manifestó que actualmente en Colombia ya se instaló el fenómeno del Metaverso mediante algunas plataformas, como Workroom, un espacio virtual que reúne equipos de trabajo.

Además, indicó que en América, según lo que señalan otros conocedores del área, las personas podrían estar ya sumergidas a ese mundo paralelo digital en alrededor de 15 años, pero que esto implicaría una inversión importante para los Gobiernos.

“Vamos a necesitar que todas las personas se conecten a internet para lograr eso. Será clave la intervención de los distintos Ministerios de Tecnología de la Comunicación y la Información”, afirmó.

En cuanto al rol de las redes sociales para el Metaverso, el abogado dijo que es como el inicio de la realidad virtual y señaló que, para que el Metaverso tenga mayor penetración en la sociedad, se requiere potenciar la interactividad mediante dichos escenarios cibernéticos.

Finalmente, habló de la importancia de que, una vez que estos espacios se instauren en el país y en la región, se deberán respetar los derechos de autor, así como debe ser en las distintas realidades virtuales, como streaming, redes sociales, videojuegos, etc.

“Algún día incluso podremos tener un chip y crear nuestra propia historia virtual, pero no podemos olvidar que se debe respetar siempre el derecho de autor”, finalizó José Roberto, quien también es miembro de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI).

El comercio en el Metaverso y sus riesgos

Por su parte, María Cecilia Aloise, de ClarkeModet de Argentina, un grupo de propiedad industrial e intelectual, explicó los alcances del Metaverso para el comercio.

En ese sentido, afirmó que el día de mañana no solo existirá un universo paralelo para interactuar, sino que las personas podrán realizar compras que no solo serán online sino que serán en el "otro mundo".

Señaló que, si bien actualmente desconoce sobre casos judiciales que se hayan iniciado en Paraguay y en la región, es importante que se vaya trabajando para que el día de mañana se respeten los derechos de marcas.

"Lo tenemos más cerca de lo que pensamos, el crecimiento de estas tecnologías es exponencial, hace 30 años apareció internet cuando hace 40 no se nos ocurría. Hace dos años no sabíamos que el Metaverso iba a llegar y ver que empresas como Facebook cambiaron a Meta y creó toda una unidad de negocios, eso te da la pauta del interés comercial que esto tiene", señaló en conversación con Última Hora.

La profesional aseguró que en pocos años llegarán las experiencias de realidad aumentada en Argentina, Paraguay y en otros países de América, debido a que rápidamente la virtualidad va penetrando la cotidianeidad de las personas.

En tanto, manifestó que en principio los internautas lo tomarán como un juego, teniendo en cuenta que el sistema nació con el gaming, pero que en el futuro se podría convertir en una vida paralela de los seres humanos.

"Es la punta del iceberg, el metaverso está pensado para que deje de ser un juego y para que en la vida se tenga una realidad alternativa que no sea la física y que se pueda hacer todo en la vida virtual. Tendremos que comprar nuestra casa, contratar al jardinero, comprar vehículos, comprar ropas, plantas, no me cabe la duda de que a eso vamos, es demasiado atractivo para las empresas como para no ir hacia eso", aseveró.

No obstante, pese al impacto positivo que podría implicar para las personas toda esa interactividad, Aloise alertó que también podrá constituirse como un riesgo para la salud mental de los usuarios, puesto que las personas podrían adoptar problemas emocionales, de relacionamiento e incluso físicos.

Por esto, advirtió que las compañías, en conjunto con la sociedad en general, deberán trabajar en establecer reglas dentro de las realidades virtuales, porque "no puede ser tierra de nadie", se deberán asegurar los activos y también para que "no pierda su atractivo".

Nuevos paradigmas en el sector jurídico

En representación por Paraguay intervino durante el seminario sobre Metaverso Martín Oxilia, quien habló específicamente sobre la parte jurídica de la virtualidad, enfocándose en el smart contract (contrato inteligente), Blockchain (bloques de bitcoin) y las criptomonedas.

Sobre los mismos, señaló que, en esta era en que la tecnología invade el mundo y ante los constantes cambios digitales, no puede dejarse de lado el abordaje de la digitalización en el sector judicial.

En ese sentido, explicó que por ello surgieron los contratos digitales como un tipo de contrato que busca ser ejecutado por sí mismo, sin la interferencia de una persona externa al mismo, con el fin de simplificar la forma de su realización, en busca de "cambiar el paradigma en la forma de realizar contratos".

Indicó que los mismos entran en funcionamiento mediante la tecnología llamada Blockchain o cadena de bloques, que consiste en un sistema de registro compartido o un software libre, cuyo término fue empleado debido a que nadie conoce quien es en realidad o si es un grupo de personas.

Se trata de "un sistema cuya fiabilidad depende de la gran cantidad de usuarios que tienen una copia entera del registro, con un sello de tiempo el cual muestra el momento en que ocurren las transacciones, con el fin de garantizar mayor seguridad a los usuarios de la cadena", explicó el profesional, añadiendo que el primero en crearse fue el bitcoin.

Podemos decir que todo esto ya no está muy alejado de Paraguay. Por ejemplo, el Parque Tecnológico Itaipú Paraguay (Ptipy) ya anunció en mayo de este año que se encuentra trabajando en el desarrollo de espacios virtuales en el Metaverso, que otorguen múltiples posibilidades para la formación de profesionales.

Más sobre el encuentro sobre Metaverso en Paraguay

El evento fue organizado por la Asociación Paraguaya de Agentes de la Propiedad Intelectual (Apapi), con el objetivo de convertirse en un espacio para conocer y abordar sobre la defensa de la propiedad intelectual frente a los desafíos que implica el Metaverso.

En la ocasión, los expertos de Colombia, Argentina y Paraguay hicieron énfasis en que la pandemia propició una "adopción generalizada del enfoque online” y en la importancia del Metaverso, debido a que con ello los consumidores podrán experimentar la vida de manera virtual, para eventos deportivos de forma remota, conciertos, entre otras actividades de ocio.

Asimismo, manifestaron que desde el punto de vista jurídico, el seminario se erigió como un espacio para generar conciencia y una reflexión colectiva con miras a que las organizaciones sigan trabajando institucionalmente en el campo de la investigación, la defensa de la intimidad, la defensa de la competencia y de la propiedad intelectual y sobre qué pasará con las marcas en el futuro.

Durante el acto de apertura, el titular de la Apapi, Juan Fremiort, señaló que el Metaverso actualmente es una realidad de la cotidianeidad y afirmó que las personas que crecieron con internet saben que se puede utilizar para tiempo de ocio y diversas actividades.

También estuvieron presentes el abogado Joel Talavera; la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Myriam Peña Candia; la directora de Derechos de Propiedad Intelectual de la Corte Suprema de Justicia, María Gabriela Talavera; estudiantes y otros miembros de la sociedad.