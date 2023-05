El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y ex candidato de la Concertación Nacional, Efraín Alegre, se constituyó este lunes en la sede central del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), con el objetivo de emplazar a la institución hasta este martes, a las 10:00.

Alegre manifestó que no se trata de un hecho de anarquía, sino de transparentar las elecciones y de recurrir al sobre 4 para la tranquilidad de la ciudadanía.

“Yo lo que quiero es que la gente esté tranquila, que sepa qué paso y esté sobre la denuncia de un fraude”, remarcó.

Asimismo, que la situación actual no le da legitimidad a nadie y más cuando la autoridad trata de ocultar la información de manera irracional.

“Para qué se guarda eso. Que no nos quieran tomar del pelo. Cuesta millones construir un tinglado, guardar, pero no podemos revisar”, cuestionó el liberal.

Entre otras cosas, sostuvo que es por eso que la gente sospecha y cree que la apertura del sobre 4 puede dar transparencia y tranquilidad a todos.

“De acuerdo con las denuncias que se tienen, no se puede validar, por eso se quiere recurrir al sobre 4. En el 2018 pedimos una copia de las actas y hasta ahora no se nos entrega. Estamos discutiendo las elecciones del 2023 y todavía no nos dan las copias de las del 2018”, afirmó.

También dijo que las autoridades del TSJE "con prepotencia ya están viendo para proclamar" a las autoridades sin abrir los sobres.

Al ser consultado si cree que él pudo haber ganado las elecciones, dijo que no estima que sea el ganador, pero lo que quiere es que haya transparencia.

“El lunes ya pedimos mediante los apoderados. Hace ocho días y no se pronunciaron. Ahora venimos a emplazarles, y si no, vamos a recurrir a la Ley de Acceso a la Información Pública para ver lo que hay adentro. Por lo visto hay algo demasiado importante que no quieren abrir”, adelantó.

Además, pidió la libertad del candidato Paraguayo Cubas y de las más de 200 personas detenidas por las manifestaciones denunciando fraude electoral. “Me hace recordar al intento de enmienda, donde jóvenes fueron detenidos por defender la Constitución Nacional”, expresó.

“Venimos de la lucha y la manifestación es la última expresión que le queda a la ciudadanía, a la democracia. Tiene mucho valor”, defendió y pidió no criminalizar las movilizaciones. El liberal aprovechó para cuestionar al ministro del Interior, Federico González, por sus diferentes expresiones en contra de las movilizaciones.

“Para que se den cuenta, por juntarme con nuestros compatriotas el ministro del Interior cree que estoy cometiendo un delito. Imagínense”, criticó.

Entre otras cosas, calificó al ministro de disparatero y de "gorila" por decir que los manifestantes "buscan" tener un mártir con las movilizaciones.

“Que hayamos perdido la elección no significa que vamos a abandonar a la gente, vamos a seguir luchando por la libertad, por la gente en la pobreza y vulnerable. Si ese es el ministro del Interior, creen que yo me puedo sentir seguro con semejante gorila. Lo que no nos van a hacer es correr”, finalizó.

Pedido ya fue presentado por activista

El activista Alfredo Guachiré ya solicitó al TSJE tener acceso al sobre 4 y si fuera necesario realizar copias, en el marco de la Ley 5282 de Libre Acceso a la Información Pública.

"Recordemos que los boletines de votos del sobre 4 son informaciones públicas y el TSJE esta obligado a entregarme", publicó en sus redes.