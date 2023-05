Ley no habilita apertura del sobre 4 ni    nuevo escrutinio, ratifica el TSJE

El ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) César Rossel fue tajante ayer al señalar que los boletines contenidos en el sobre cuatro están al resguardo y que el escrutinio, de acuerdo al artículo 222 del Código Electoral, ya se dio “en el mismo sitio de votación y en acto ininterrumpido”. Dijo que en el derecho electoral las etapas son preclusorias, es decir, no pueden retroceder. Insistió en que al menos 36.000 personas que hicieron al mutuo control establecido por los representados en las mesas electorales debieron detectar los incidentes en esa etapa. Considera curioso que la duda al sistema no se haya manifestado en las internas. Adelantó que el próximo paso es la verificación de los DVD de las máquinas.

Al ser consultado sobre el pedido de los sectores de la oposición como Cruzada Nacional y apoderados de la Concertación, quienes insisten en la apertura del sobre cuatro, Rossel dijo que solo tiene conocimiento del planteamiento mediante lo expuesto en redes sociales y que en el Tribunal no consta “ningún pedido de nada”.

No obstante, aseguró que se abocan a analizar todos los incidentes y escritos a medida que se plantean.

Respecto a si la Justicia Electoral está o no facultada para abrir el sobre cuatro, ya sea de forma general o aleatoria, el magistrado electoral expresó que la Ley Electoral es clara en su artículo 222, el cual establece que “las operaciones de escrutinio se realizarán en el mismo sitio en que tuvo lugar la votación en un solo acto ininterrumpido”.

Consultado acerca de si están considerando en la institución, atendiendo la presión que ejercen varios grupos opositores, en acceder a un “acuerdo político” para permitir la apertura de los sobres, advirtió que si empiezan a quebrantar la ley en base a pedidos sectarios podría acarrear más problemas.

“(Si quieren) que invente una nueva ley acá, vamos a empezar a incumplir la ley (existente) y eso es peligroso no solo para un caso sino para el futuro”, expresó Rossel.

“Yo te pregunto, dónde dice la ley que puedo hacer un acuerdo político porque un sector me lo pide, es igual (de imposible) si piden todos los sectores”, remarcó el ministro.

Añadió que es muy curioso que pese al arduo control en las mesas dispuesto en base al mutuo control, allí no se hayan detectado las irregularidades y que ahora sí se insista sobre el tema. “La gente (miembros de mesa) fue puesta por ellos (los partidos que pugnaron), no eran funcionarios (del TSJE) y eso me parece preocupante”, añadió.

En el caso de Cruzada Nacional, sector que en este momento es el que manifiesta mayores dudas sobre los resultados, Rossel dijo que aún no teniendo ellos presencia en las mesas, fue el sistema el que garantizó sus resultados. “Si no tenían mesarios, algún custodio, fue el sistema, el mutuo control que controló sus votos”, refirió.

Agregó que haciendo una simple matemática en el escrutinio del día ya se hubiesen registrado los incidentes en las actas, lo cual no sucedió. “¿Cómo es que si hay 12 mil mesas y multiplicado por tres, eran 36 mil personas en las mesas, no presentó una sola denuncia en su mesa los mismos que hacen el escrutinio? Cómo es que allí no se vio un solo voto que no coincida?”, se preguntó Rossel.

Subrayó además que la mayoría de los diputados y senadores electos manifiestan a diario su confianza en el proceso electoral.

Verificación. Rossel dijo que mañana o el martes van auditar los discos con los que cuentan las máquinas. “Las máquinas, como se sabe, no tienen información, entonces es el DVD el que queremos verificar; en este caso, el DVD madre que se utilizó en cada mesa, entonces vamos a generar un ámbito más de control”, remarcó.