Efraín Alegre: "Cartes no tiene fueros, sino cómplices en el Congreso"

"Creo que él no tiene fueros, creo que tiene cómplices en el Congreso porque nunca asumió ni juro en la senaduría activa ni vitalicia", arremetió el titular del PLRA, según informó el periodista de Última Hora Diego Barreto.

Asimismo, destacó que lo que no hicieron en 30 años los jueces paraguayos, hoy lo están haciendo los brasileños.

"Siempre se supo que lo ocultaron y siempre se supo que él –Horacio Cartes– formaba parte del crimen organizado y muchos otros delitos”, mencionó.

El político liberal reconoció que muchos sectores, no solo el colorado, acompañan a Cartes y muchos ayudaron para llevarlo a la presidencia del Paraguay con el objetivo de abrir al país al crimen organizado.

“Las consecuencias la estamos sufriendo en este momento y esperemos que se haga justicia lo antes posible”, refirió.

Por otra parte, Alegre también cuestionó que el gobierno de Mario Abdo Benítez se haya aliado con el “patrón” del crimen organizado.

Este viernes, el PLRA tendrá una sesión de directorio para tratar la situación de Cartes y el tema de los fueros, ya que están trabajando jurídicamente en ello para sentar postura en el caso.

El nuevo escándalo que envuelve a Cartes tiene que ver con la orden de prisión preventiva que emitió un juez de Brasil, Marcelo Bretas, de la Corte Federal de Río de Janeiro. El ex mandatario es sospechoso de ser cómplice de Dario Messer, considerado el cambista de los cambistas en el caso Lava Jato.

Según informó el medio brasileño Globo News, la sospecha de la Justicia brasileña es que Cartes habría ayudado a esconder los patrimonios y a escapar a Messer, quien fue detenido en julio de este año en el vecino país.

No obstante, Wilberto Sánchez, jefe del Departamento de Interpol de Paraguay, confirmó que aún no cuentan con la orden de captura internacional contra el ex presidente de la República.