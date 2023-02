Edelira: Manifestación para exigir justicia por crimen de un labriego

Los manifestantes explicaron que a ocho meses del homicidio de Édgar Emilio Centurión Almirón, de 29 años, ocurrido en el asentamiento Primero de Mayo de Edelira , Departamento de Itapúa , el Ministerio Público aún no ha imputado a los principales sospechosos, que serían tres agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional, a pesar de las testificales brindadas por varias personas.

Justo Venialgo, coordinador de la Organización Itapúa Unido por la Soberanía, integrado por siete asentamientos campesinos, señaló a Última Hora que la manifestación realizada este lunes surgió ante el nulo avance de la investigación de la Fiscalía para esclarecer el asesinato.

Cabe recordar que el labriego recibió 21 impactos de escopeta que habrían sido realizados por un grupo de policías que estaban en el lugar para hacer cumplir una orden de desalojo.

Venialgo comentó que fueron a exigir a la Fiscalía que avance con la investigación, porque ya han declarado los testigos presenciales y no hay imputación contra los supuestos autores.

"No se hizo absolutamente nada. Por eso, le hemos advertido que si no se esclarece el caso, vamos a acampar por tiempo indefinido frente a la Fiscalía. Nuestro compañero asesinado dejó una esposa y tres hijos pequeños, y no vamos a aceptar que el caso quede impune”, manifestó.

El dirigente manifestó que su compañero "cayó abatido en su lucha por un pedazo de tierra”.

Dudan de la actuación fiscal

Los fiscales de la causa son Daniel Vergara de Edelira y Luis Alberto Albertini de María Auxiliadora.

El dirigente manifestó que los miembros del asentamiento dudan de la actuación del Ministerio Público, considerando que el fiscal Daniel Vergara fue quien llevó adelante el desalojo donde falleció el dirigente campesino.

No obstante, señaló que esperan que el agente del Ministro Público cumpla con su rol y procese a los autores de los disparos, que ya estarían plenamente identificados.

Asimismo, indicó que, de no prosperar las investigaciones, no descartar llevar el caso a una instancia internacional.

Desde Última Hora intentamos comunicarnos con el fiscal Daniel Vergara para conocer su versión sobre el hecho. Sin embargo, su número de celular con terminación 806 daba apagado.

El caso

Cabe señalar que el asesinato de Édgar Centurión se produjo el 15 de junio del 2022, en un confuso episodio en el interior de una agroganadera ubicada en la zona de Pirapey, distrito de Edelira, Departamento de Itapúa.

En aquella ocasión, el hombre recibió 21 impactos de proyectil de escopeta con orificios de entrada y salida en varias partes del cuerpo, como el tórax, cuello, espalda, región lumbar, glúteo y abdomen, el rostro y miembro izquierdo, entre otros.

Del supuesto enfrentamiento existen dos versiones. Una habla de que en un momento dado los campesinos comenzaron a atacar a los agentes, lo que provocó la reacción policial y el fatal enfrentamiento. La otra versión señala que el hecho aconteció cuando terminaban las tareas y los trabajadores con la Policía se disponían a abandonar el lugar, siendo acorralados en una curva.