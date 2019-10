Dos escuelas de San Lorenzo sufren la falta de energía

Si bien no es toda la institución, son 15 aulas las que no cuentan con energía. Inclusive les afecta en la provisión de agua ya que tienen un tanque conectado a un motor eléctrico para la distribución, por lo que no pueden servirse el líquido vital.

Como hay un sector donde sí hay luz, los docentes decidieron juntar dos grados en un aula, pero no todos los alumnos corrieron la misma suerte.

La otra institución afectada es la escuela Mariscal José Félix Estigarribia, ubicada en Reducto. Según el informe de NoticiasPy, amanecieron sin energía por lo que debieron dar clases bajo el tinglado de la institución.

Durante este martes también se registraron altas temperaturas y los estudiantes debieron dar clases en esas condiciones.

Desde Última Hora intentamos tener la declaración de algún representante de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), pero no hubo respuesta.