Designan a fiscales para investigar a funcionario del TSJE

La causa queda unificada en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, con Alcaraz como titular y Zilbervag, de la Unidad Penal Ordinaria, como coadyuvante.

Las denuncias penales fueron presentadas por el TSJE y la abogada Yolanda Paredes, señaló la fiscala general Sandra Quiñónez.

Embed Los agentes fiscales Liliana Alcaraz y Diego Zilbervarg serán los encargados de investigar las denuncias penales sobre supuestos hechos punibles en el caso de audios del TRibunal Superior de Justicia Electoral @TSJE_Py presentadas por el propio #TSJE y la Abogada Yolanda Paredes. — Sandra Quiñonez Astigarraga (@SandraQuinonezA) 23 de julio de 2018

Miguel Iturburu Cañete fue involucrado con el caso luego de filtrarse el audio de una conversación con una candidata a diputada por Central, en el que promete que podrá aumentar los votos para un determinado candidato a cambio de dinero.

“Yo te voy a replantear tu pregunta: si te faltan 200 o 300 votos, yo te doy. Así te digo, ¿entendés? ¿Ya entendés lo que quiero decirte? Ahí sí te doy como sea y te voy a decir cuánto y te voy a cobrar también, no me importa ya ahí, pero si te falta 5.000 votos, no puedo”, afirma.

En otra parte del audio hace referencia al Partido Colorado y dice estar a su disposición. “Yo te cuento directo, y ojalá no me grabes. Si la ANR me ordena proteger los votos colorados, yo voy a tener que proteger los votos colorados y destrozar al PLRA, (Partido) Herederos y el que sea. Te quiero decir esto directo, no tengo solución a eso”.

Inicialmente la candidata le pide ayuda para imprimir actas electorales que le puedan servir para custodiar sus votos, a lo que Iturburu responde que el costo aproximado es de alrededor de G. 20 a 30 millones.

Tras la publicación del audio, El Tribunal Superior de Justicia Electoral decidió apartar a al funcionario de su cargo de jefe de Control de Calidad de Informática de la Justicia y realizar el sumario correspondiente, además de remitir los antecedentes a la Fiscalía.

Por su parte, el futuro ministro del Interior y vocero del equipo de transición, Juan Ernesto Villamayor, al igual que el TSJE, dijo que Iturburu solo tiene la capacidad de engañar y que es imposible manipular los resultados de las elecciones. También afirmó que a Colorado Añetete nunca le ofrecieron este tipo de "servicios".