Diputados salvan a Garay Zuccolillo del juicio político

El ministro también fue sindicado de esperar las ferias judiciales para viajar a las circunscripciones y así cobrar millonarios viáticos.

El salvataje a César Garay Zuccolillo se dio un día antes de la sesión en la que los fiscales acusadores –Kattya González, del Encuentro Nacional, y los colorados Walter Harms y Ramón Romero Roa– debían sostener las acusaciones ante el Senado.

La jugada para limpiar a Garay Zuccolillo fue gestada gracias al acuerdo entre el sector llanista del PLRA y de la bancada de Honor Colorado.

El pedido contra Garay Zuccolillo data de 2014. En aquella ocasión también fueron incluidos Sindulfo Blanco, quien fue destituido en noviembre de 2018, y Óscar Bajac, que renunció tras cumplir los 75 años.

Debate

Durante la sesión, la diputada Kattya González aseguró que Garay Zuccolillo, además de ser ineficiente, es mala persona. La legisladora aseguró que no hay elementos para impedir que el ministro sea enjuiciado.

La diputada señaló que los informes presentados por el ministro tras visitar las circunscripciones son para “cagarse de la risa”.

“Este es un ministro que todos los años viaja en enero y le pagamos millones en viáticos. Usa el dinero de la gente para ir a su estancia y le paga a toda una comitiva de chupamedias. Ustedes me dicen que no hay causales para enjuiciar a este ratero”, dijo González.

La diputada aseguró que hay una mafia de las tierras en el Chaco Paraguayo que funciona bajo la licencia de varias instituciones, entre ellas, el Poder Judicial. “Este es un negocio redondo”, aseguró.

Kattya González pidió que no se retire la acusación contra el ministro de la Corte Suprema de Justicia. "Ojalá que no vivamos en una gran hipocresía desoyendo lo que los gremios de abogados reclaman. No permitamos que sea la población indígena la que quede ajena por un acuerdo político", señaló.

El diputado Eusebio Alvarenga (PLRA) señaló que la acusación presentada hace cinco años carece de legitimidad. Pidió retirar el documento. "Tenemos la obligación de reparar lo que se ha hecho", agregó.

Sebastián Villarejo (PPQ) aseguró que retirar un juicio político atenta contra la seguridad política y jurídica. Señaló que esto es inconstitucional y en todo caso es el Senado el que debe decidir si se condena o no al ministro.

El diputado liberal Édgar Acosta aseguró que los diputados no deben cargar con el peso de retirar la acusación. Indicó que si Garay Zuccolillo es inocente, será el Senado el que lo defina. "Estamos dejando un precedente nefasto", agregó.

El diputado llanista Pastor Vera (PLRA) fue uno de los primeros en adelantar su voto por retirar el juicio político, así como su compañero de bancada, Sergio Rojas, quien aseguró que el único pecado de Garay Zuccolillo fue no abrir las puertas a los negociados.

El colorado Ramón Romero Roa aseguró que pisotear el juicio político atenta contra la Constitución Nacional. Lamentó que se use como argumento que el proceso se inició en el periodo pasado.

Celeste Amarilla formó parte de los legisladores que pidieron que se desestime el juicio político. Aseguró que las causales del juicio presentadas en el anterior periodo son bastante "pererí".

"No me amenacen más con lo de la ciudadanía. Con esta historia se trató la semana pasada un mamotreto. Nosotros debemos cuidar nuestros actos privados y no amenazarnos con la ciudadanía", aseguró.

La diputada pidió que no se le deje cómplice de un delincuente por votar en contra del juicio. "Ya vieron que no tengo miedo a la prensa ni tampoco a la ciudadanía", dijo Amarilla.

Raúl Latorre (ANR) cuestionó que se quiera seguir con un juicio político que se inició hace cinco años y pretender juzgar la demora de un juez. "Tenemos que dar mensajes claros a los deshonestos y criminales. Haciendo averiguaciones, estamos hablando de un ministro conceptuado de honestidad", aseguró.

Derlis Maidana, diputado cartista, aseguró que el pleno cuenta con la facultad de retirar el documento. El legislador aseguró que los tres puntos por los cuales se lo acusan no tienen sustento.

La diputada Jazmín Narváez, líder de la bancada Colorado Añetete, se mostró a favor del proyecto e instó a sus colegas a “tratar ser justos no seguir con la persecución”.

En la misma línea, el liberal Antonio Buzarquis expresó su acuerdo al retiro de la acusación dado que su partido así lo aprobó en la última convención.

“La máxima autoridad de mi partido, la convención, dispuso rechazar los juicios políticos a ministros de la Corte, salvo que la denuncia se haya impulsado a la totalidad de todos los miembros”, precisó.

Durante el debate, el diputado Rodrigo Blanco consideró necesario hablar de la reglamentación del juicio político y calificó de inadmisible que este proceso haya atravesado por tres gobiernos.

"Se habla de la figura del juicio político, y creo que, es insostenible la forma en que se ha bastardeado a dicha institución tan importante. No puede un juicio político, atravesar tres gobiernos", refirió.

Blanco sostuvo que, a su parecer, lo que corresponde es iniciar un nuevo proceso si existiesen nuevas acusaciones.

Diputados - Kattya - Rodrigo Villamayor.jpeg La diputada Kattya González se arrodilla durante la sesión de la Cámara de Diputados. Foto: Rodrigo Villamayor.

“Es momento de tomar en serio, con la importancia de se debe al juicio político, aquí corresponde se dé por finiquitada las acusaciones fuera de tiempo", acotó.

Por su parte, la diputada Kattya González, quien nuevamente tomo intervención, protagonizó una escena de rodillas en pleno debate pidiendo perdón por "haber acusado a un santo".

Sus expresiones sarcásticas se dieron como respuestas a sus colegas de diferentes bancadas, quienes defendieron enérgicamente al ministro Garay. Finalmente, los diputados retiraron la acusación con 55 a favor y 10 en contra.