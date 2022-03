Los diputados opositores ya habían anunciado previamente que de no contar con los votos cerrados a favor del juicio político iban a retirarse de la bancada.

Tras la exposición de las acusaciones contra la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, por parte de la legisladora Kattya González, el líder de la bancada de Colorado Añetete, Hugo Ramírez, anunció que se retiraban.

Sin embargo, se registraron fugas de diputados de la bancada oficialista de Colorado Añetete, como Colym Soroka, Éver Noguera, Esteban Samaniego y Freddy D'Ecclesiis.

Las cuatro bancadas liberales también anunciaron su retiro, pero algunos liberales llanistas, como Marcelo Salinas, Enrique Mineur y Édgar Ortiz, quedaron presentes, quienes apoyan también el rechazo al juicio político, en la misma línea que Honor Colorado, que lidera el ex presidente de la República Horacio Cartes.

El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, no realizó la verificación de los votos, pese a que solo marcaba 39 y no daban cuórum.

No obstante, la sesión continúa y los cartistas siguen realizando llamadas para buscar mayor adhesión y se logre dar el cuórum para el rechazo.

Incluso, pese a que ya no había oradores inscriptos para seguir perdiendo tiempo, el diputado Alliana consultó si no había otros oradores. Lo cierto es que no hay cuórum y la sesión extraordinaria continúa.