Diputados cartistas salvan a Abdo y a Velázquez del juicio político

Como ya lo habían adelantado los diputados opositores, los miembros de la bancada de Honor Colorado no dieron los votos para dar trámite al juicio político, que fue rechazado, en ambos caso, por 42 votos en contra frente a 36 a favor. Dos legisladores estuvieron ausentes en la sesión.

"Este es un gobierno colorado, es el gobierno del Partido Colorado y se le va a salvar porque es colorado", dijo el diputado liberal Édgar Acosta al principio del debate.

Por su parte, Carlos Rejala, del Partido Hagamos, pidió a la ciudadanía seguir manifestándose exigiendo la renuncia de Abdo. Además, dijo que salvar al presidente no es una victoria y que el pueblo seguirá pidiendo la renuncia del mandatario.

El liberal Enrique Mineur pidió a la bancada cartista hacerse responsable de desactivar el juicio político y asumir políticas públicas necesarias para solucionar los problemas sanitarios, sociales y económicos.

Pastor Vera Bejarano (PLRA) calificó de inepta, deficiente y corrupta a la administración de Abdo y lamentó que legisladores colorados sean cómplices de que dicho mandato continúe dejando en pobreza y muerte a más paraguayos.

"No podemos negar la realidad lacerante que llora nuestro pueblo por sus padres, por sus hijos. Lamento profundamente que no tengamos la lectura de la realidad y no entendamos al pueblo", indicó.

Agregó que la situación es insostenible, y que no se podrá seguir postergando el cambio de Gobierno. "¡Que se vayan los corruptos! y se instale un gobierno democrático para todos. En algún momento se hará justicia", afirmó.

Sebastián García (Patria Querida) también señaló que así como los votos y las cartas ya están echadas a favor del presidente, también están echadas las cartas de la ciudadanía.

"Algunos diputados que están aquí sentados piden paz y piden paz para seguir robando. El juicio político es el último recurso cuando el hartazgo ciudadano es insostenible", apuntó Kattya González (Encuentro Nacional) a su turno.

Indicó que la bancada oficialista no habló debido a que tienen "vergüenza de su presidente".

Por la defensa

El primero en defender a Abdo no fue un diputado oficialista sino el líder de la bancada de Honor Colorado, Basilio Núñez, quien aseguró que no solo Paraguay se encuentra en una crisis sanitaria y con problemas en la adquisición de medicamentos y vacunas.

Además calificó "como un libelo anémico, le recetaría hierro y B12. Le falta sustento a este libelo acusatorio. La ciudadanía no necesita de este show que estamos dando, necesitan solución", dijo.

Rechazó enérgicamente el juicio político y manifestó que no se seguirá la hoja de ruta de partidos opositores.

"No estamos con la hoja de ruta de ustedes, sino con la ciudadanía. Y la ciudadanía quiere soluciones, no quiere echar al presidente y el vicepresidente porque a ustedes se les ocurre, porque a los senadores se les ocurre y que se nos cierre las puertas en contexto internacional, quién nos va a dar vacuna. Japoína lo mitã, ustedes creen que conseguimos 4 millones de vacunas y solucionamos el problema la pandemia", reprochó.

En el mismo sentir, el diputado oficialista Roberto González, dijo que existen inconsistencias y generalidades dentro del libelo acusatorio, además de que está "mal planteado e inoportuno".

Llamó a sus colegas opositores de "oportunistas" y se refirió a que los "compatriotas necesitan paz y tranquilidad".