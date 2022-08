Diputados anuncian pedido de juicio político a Miguel Godoy

Dicho anuncio fue realizado tras la sesión de la Cámara de Diputados, donde la legisladora liberal Celeste Amarilla cuestionó la gestión del funcionario y aseguró que "no está preparado para ningún cargo, pero menos para defensor del Pueblo", según informaron a través de NPY.

Piden juicio político para Miguel Godoy, Defensor del Pueblo



"Es una persona que no está preparada para casi ningún cargo, pero menos para Defensor del Pueblo", Celeste Amarilla, diputada.

"No podemos tener a esta persona ahí. Realmente él no reúne la más mínima condición de ser defensor del Pueblo. No hemos hablado todavía afuera como para presentar hoy (el libelo acusatorio), pero sí yo dije que iba a hablar con mi bancada para eso. Pero vuelvo a repetir, es una persona que no está preparada para casi ningún cargo", expresó la parlamentaria.

A su turno, la diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN), Kattya González, coincidió con su colega liberal y manifestó que "hay causales suficientes" para lograr el juicio político del defensor.

"¿Cómo un imbécil va a ocupar un cargo tan relevante para la democracia de la República. Una persona que se mofa de las mujeres, que no respeta la investidura, que utiliza a trabajadores que deberían estar al servicio de la ciudadanía para su personal doméstico. Acá lo que hay es complicidad", sentenció Amarilla.

Al respecto, señaló que el nombramiento de Godoy al frente de la Defensoría del Pueblo "forma parte de la estructura", debido a que fue nombrado casi por unanimidad de colorados y liberales.

"¿A cambio de qué? De cuatro o cinco cargos para sus punteros y operadores (políticos). Los únicos que votamos en contra fuimos acá la multibancada, Encuentro Nacional, Patria Querida, Hagamos y partidos independientes, y creo que dos liberales más. El resto validó la confirmación de una persona que ya tenía estos antecedentes", prosiguió la legisladora.

La abogada especialista en Derechos Humanos, Diana Vargas, presentó este último martes una denuncia penal contra Miguel Godoy, por el supuesto delito de exacción (exigencia de pago ilegal), argumentando que el mismo cobró a unos 4.000 objetores de conciencia del Servicio Militar Obligatorio (SMO) sin estar habilitado legalmente para hacerlo.

Posteriormente, el funcionario salió al paso de su denuncia y alegó que los cobros se realizaron basándose en la ley. Aseguró también que el audio que circuló sobre el caso fue editado y que la denuncia tiene fines políticos y mediáticos. Finalmente, adelantó que presentará una querella contra Vargas.

El defensor previamente ya comenzó a ser blanco de críticas en los últimos días, debido a que una funcionaria lo denunció públicamente por supuestos maltratos e irregularidades en la Defensoría del Pueblo, así como se lo señaló por supuestamente utilizar a una funcionaria para desempeñarse como empleada doméstica en su vivienda.