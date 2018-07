Diputada no presentará proyecto para jubilación a los 75 años

“No dimensioné que tanto se iba a enojar la gente. No es que ese es mi proyecto de ley; yo simplemente había dicho que eso era una tendencia en el mundo”, remarcó.

La parlamentaria fue abordada sobre el tema el pasado viernes, luego de que el gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), Pedro Halley, haya manifestado en un medio de comunicación que no está de acuerdo con que un trabajador se jubile a los 60 años, alegando que lo correcto sería a los 75.

Amarilla sostuvo su postura a favor del tema, al tiempo de argumentar que de esa forma se alarga la vida útil de los trabajadores.

“La vida útil tiene que alargarse, el trabajo es salud, el trabajo da vida", expresó Amarilla a la 1020 AM.

Tras haberse dado a conocer sus declaraciones, los usuarios de las redes sociales manifestaron su desacuerdo, además de duras críticas hacia ella.

Al respecto, la legisladora resaltó que: “de ninguna manera lo que dije va a ser ley, yo no entré contra el pueblo; al contrario, yo dije que esas cosas hay que someter a audiencias públicas. Yo soy muy consiente de mi papel de representante, a mí no me dieron el voto para que yo haga lo que quiero y lo que pienso, sino lo que quiere el resto”, dijo a la misma emisora radial.

Amarilla también publicó un breve descargo sobre el tema en sus redes y aclaró que no defraudará a los ciudadanos que la votaron.