Detienen a un hombre que intentó vender a su hija recién nacida

La fiscala Estela Mary Ramírez recibió la denuncia a las 10.00 y en menos de 2 horas se procedió a simular la compra, ya con funcionarios del Departamento Antitrata de Personas de la Policía Nacional.

Los agentes policiales capturaron en flagrancia al padre, en el momento en que recibía el dinero de la supuesta compradora, que simuló ser una profesora que estaba interesada en el intercambio.

“Vos no vas a tener problema, mientras vos no me hagas la denuncia, vos vas a registrar la bebé a tu manera. Con el papel vos vas a, como es, vas de vuelta y hacés que la bebé te ponga a tu nombre y tu apellido”, le dijo el padre en una parte de la conversación grabada por los investigadores. Supuestamente, la madre consentía la venta de la recién nacida.

La entrega vigilada fue autorizada por el juez penal de garantías Carlos Vera Ruiz, como parte de la investigación de tráfico de menores encabezada por la representante del Ministerio Público.

La fiscala afirmó que la recién nacida quedará por un tiempo más en el centro asistencial público, donde nació y posteriormente verán a quién dejarle como guarda, mientras que se vea a algún familiar que se pueda responsabilizar por la misma.

Los nombres de los familiares de la recién nacida se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez, que prohíbe la publicación de datos que posibiliten identificar a los menores de edad en condición de víctima.