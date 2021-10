Desfile de arreglos florales para despedir a Óscar González Daher

Arreglos florales decoran la vivienda del ex senador González Daher, quien es velado en el lugar.

Durante la mañana de este viernes, sus restos fueron velados en su domicilio, donde políticos, familiares y amigos acudieron para acompañar a la familia y despedir al ex parlamentario.

Varios arreglos florales fueron llegando y colocados frente a la residencia situada en el centro de Luque. Se destacan los enviados por referentes políticos y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, institución donde fue titular Óscar González Daher.

Los restos del ex parlamentario serán llevados durante la tarde hasta el Cementerio de Luque. La ceremonia de despedida está marcada para las 15.00.

daher El político liberal Alfredo Jaegli visitó la vivienda de la familia en Luque. Foto: Rodrigo Villamayor.

El político, de 68 años, miembro de la Asociación Nacional Republicana (ANR), agrupación de la cual formó parte a pesar de múltiples denuncias y una condena en contra, fue auxiliado por su hija, quien lo acompañó hasta el Sanatorio Unimedic, donde se le realizó la reanimación cardiaca, sin éxito.

González Daher fue conocido como uno de los principales manipuladores de la Justicia paraguaya y uno de los políticos más influyentes. Fue presidente de la Cámara de Diputados, titular del Congreso y presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) durante varios periodos.

Se ufanaba de su poder político, escapando de las manos de la Justicia por lustros, como quedó comprobado con el caso de su evasión de impuestos (2010), caso que fue descubierto en una investigación del diario Última Hora.

Además, aunque en el último año fue condenado, convirtiéndose en el primer ex integrante del Congreso en recibir un castigo judicial, ni siquiera cumplió formalmente la pena.

Tras ser expuestos a finales de 2017 los audios donde se lo escuchaba presionando a jueces y fiscales, empezó su caída de los altares del poder político.

daher 3 Políticos se suman a los homenajes a González Daher. Foto: Rodrigo Villamayor.

El 12 de agosto pasado un Tribunal de Sentencia condenó a Óscar González Daher y a su hijo Óscar González Chaves a 7 y 8 años de prisión, respectivamente, por diferentes hechos de corrupción.

Los jueces Yolanda Portillo, Yolanda Morel y Jesús Riera resolvieron condenar a ambos, quienes además fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos por 7 años.

El Tribunal de Sentencia ordenó el comiso especial por valor de G. 29.237.656.115 para Óscar González Chaves, con embargos de entre 50 y 100% de saldos. Mientras tanto, para su padre el comiso especial es de 5.903.362.496 más el comiso de 50 y 100 de saldos.

En ambos casos, son sumas de las que los procesados no lograron esclarecer sus fuentes de ingreso, lo que constituyen el valor de enriquecimiento ilícito. Igualmente en el caso del ex legislador, la causa se extingue por su deceso, mientras que en el caso de su hijo, el fallo fue apelado por lo que la condena aún no está firme.