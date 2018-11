Descartan intoxicación por drogas de niña en San Lorenzo

En principio se informó que la niña tenía 8 años, pero la madre de la menor indicó que recién tiene 7 años.

Su madre comentó este jueves que se encuentra consciente, pero que sigue teniendo ataques de nervios que la dejan completamente bloqueada. La mujer contó los momentos de terror que pasó cuando la menor entró en crisis a la salida de su jornada estudiantil.

“Cuando voy a buscarla a la escuela la encuentro detrás de la puerta del aula, acostada en el suelo en posición fetal (las manos sujetando las rodillas). Cuanto quise levantarla intentó morderme y me desconoció por completo”, relató la madre a radio Monumental 1080 AM.

Bastante afligida, la mujer recordó que, minutos antes de su llegada, otra madre ya había intentado ayudarla. Sin embargo, la pequeña se puso rígida y lloraba desconsoladamente.

Lea más: Niña de 7 años intoxicada con droga en colegio de San Lorenzo

Una compañera de grado manifestó que la menor estuvo en contacto con una corriente eléctrica; aunque las autoridades educativas no lograron encontrar algún artefacto que pudiera ocasionar una electrocución.

“En ese momento le pedí a una mamá que me lleve hasta el hospital Ingavi. Ahí me dijeron que no tenía rastros de haber sido electrocutada y tampoco tiene rastros de abuso sexual”, refirió.

Escuche la entrevista completa aquí

Posteriormente, fue trasladada hasta el Hospital Central del IPS en donde fue sometida a exámenes más exhaustivos.

“Sus pupilas estaban muy dilatadas, entonces se da la hipótesis de intoxicación de drogas, pero se descarta luego de las pruebas clínicas”, manifestó.

La madre comentó que, aparentemente, su hija habría sido víctima de un intento de abuso sexual, atendiendo a la reacción que tiene cuando intenta abordar lo que pasó ese día.

"Hasta ahora no dice nada de lo que pasó, solo dibuja y escribe. Habla de otras cosas pero cuando le pregunto algo sobre ese día tapa la boca, se pone nerviosa y grita ¡No, no ,no!", detalló.

El caso está siendo investigado y la estudiante será sometida a pruebas psicológicas.

Los nombres de la menor y de sus padres se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez, que prohíbe la publicación de datos que posibiliten identificar a los menores de edad en condición de víctima.