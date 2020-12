En promedio, se registraron 10 víctimas por día en ese mes. “Si bien las leyes protegen a las niñas y niños, no estamos logrando instalar espacios seguros. Me toca trabajar en la prevención, pero es difícil cuando no quieren ver el problema", dijo en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Además, señaló que mayormente son vecinos quienes realizan la denuncia, seguidos por la madre, el agente comunitario y la abuela. Señaló que los niños, niñas o adolescentes que fueron víctimas tienen un daño irreparable.

"Hay que desterrar que los niños y niñas son propiedad de alguien, que son un objeto que pueden utilizar como les plazca", prosiguió la ministra.

Además, hizo hincapié en la urgente necesidad de trabajar con los padres, las madres y los cuidadores de los niños.

"Para que sean vistos como son: seres humanos en procesos de desarrollo, y deben tener una protección especial", indicó al tiempo de agregar que el 90% son los adultos quienes cometen los hechos de abuso.

De enero a setiembre de 2020, el Ministerio Público registró 1.882 denuncias de abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes.

Uno de los servicios más activos para canalizar denuncias de este tipo ha sido la línea gratuita 147 (Fono ayuda). En lo que va de este año, dicho número recibió 432 llamadas por casos de abuso sexual.

En otro momento, mencionó que conversó hace unos días con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, e indicó que cuenta con el apoyo del jefe de Estado. Esto, ante una serie de cuestionamientos por parte de grupos de la sociedad civil.

"Sí, tengo el apoyo del presidente (Mario Abdo Benítez)", expresó y remarcó que no renunciará al cargo. "Mientras me dejen trabajar de la forma en la que estamos trabajando, yo no voy a renunciar", puntualizó.

En las últimas semanas, algunas organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron contra el plan del Ministerio de la Niñez y Adolescencia alegando que el Estado no es el principal garante del bienestar del niño y adolescente. Reclamaron la participación de los padres de todos los sectores.

Uno de los principales cuestionamientos se da en contra de la promoción de información que, según ellos, promueve la ideología de género.

Mientras que con 58 votos a favor, los diputados aprobaron la interpelación de Teresa Martínez por no haber participado en una audiencia organizada por el Frente Parlamentario por la Vida y la Familia del Congreso Nacional.