Defensa de ex funcionarios del Indert recusa a Tribunal

Los acusados son César Augusto González Parini, ex director del Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible; Sergio Sebastián Ortega Torres, ex supervisor de la institución; Eulalia Cardozo Cardozo, ex directora de Comercialización, e Irma Soledad Piñánez Martínez, ex auxiliar administrativo, quien también era representante de la oenegé Fundación Nación Guaraní.

Además de Ronald Hernán Guerrero Ovelar y Armando Ignacio Báez, de la organización Anapa, representada por María Ester Leiva y Luis Gilberto Ruiz, ambos de la organización MCNOC; Rafael Aguayo Trinidad y Antonio Gayoso.

La investigación fue llevada a cabo por el fiscal Leonardi Guerrero. La Fiscalía indicó que tanto la oenegé, como las organizaciones campesinas, representadas por Marciano Barreto (ya fallecido), para el fortalecimiento de la pequeña agricultura familiar campesina en materia de seguridad alimentaria.

A través de esos convenios, las organizaciones debían verificar la provisión y entrega de insumos, herramientas e infraestructuras para las diferentes familias campesinas, bajo supervisión y dirección del Fides, dependiente del Indert.

Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que los insumos no fueron proveídos en su totalidad. Inclusive no encontró actas realizadas sobre los desembolsos y rendiciones presentadas por las organizaciones. Además, tampoco encontró listados de beneficiados finales.

Aún así, según la Fiscalía, González Parini, a través de distintos memos, seguía solicitando a la Gerencia de Administración y Finanzas, desembolsos de dinero a favor de los grupos investigados.

A favor de la Fundación Nación Guaraní se desembolsaron G. 1.225.000.000; para la MCNOC, G. 1.000.000.000, y para Anapa, G. 1.239.753.000.

El Tribunal de Sentencia está integrado por los jueves Lourdes Peña, Manuel Aguirre y Blanca Gorostiaga.