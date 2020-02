Tanto los sobrinos del ex jefe de la Municipalidad de Asunción , Mauricio Ferreiro Paz y Fernando Ferreiro Ayala, como el ex funcionario Carlos Marcelo Mancuello Ríos, tienen prohibido salir del país y cambiar de domicilio.

La jueza Alicia Pedrozo les otorgó medidas alternativas a la prisión bajo una fianza real de G. 100 millones cada uno y la comparecencia mensual ante el Juzgado, este jueves, en el marco de la investigación del supuesto caso de recaudación paralela en la Comuna capitalina, por la cual los tres fueron imputados.

Mancuello fue procesado por la supuesta comisión de hecho punible de lesión de confianza y tráfico de influencias, y los sobrinos de Mario Ferreiro por tráfico de influencias, por haber integrado un grupo de Telegram, a través del cual supuestamente rendían cuentas de la recaudación paralela.

Le puede interesar: Jueza rechazó nulidad de imputación contra Mario Ferreiro

El supuesto hecho fue denunciado por el político y comunicador Camilo Soares, y la fiscala Stella Mary Cano inició el proceso investigativo.

Mario Ferreiro está procesado en la misma causa tras las declaraciones de la ex titular de la Dirección de Transparencia y Anticorrupción de la Municipalidad de Asunción, Carina Benítez, quien afirmó que había elevado informes sobre cajas paralelas al ex intendente y que no pasó a mayores.

El ex jefe comunal está imputado por los supuestos delitos de lesión de confianza, coacción, coacción grave y tráfico de influencias.

Lea también: Atestiguan que Mario Ferreiro sabía de las cajas de recaudación paralela

Fue citado a una audiencia de imposición de medidas, la cual fue suspendida, debido a que su defensa presentó un recurso de reposición y apelación, analizado por la jueza Clara Ruiz Díaz, quien lo rechazó y remitió al Tribunal de Apelación.

Mientras no se resuelva la situación, no se podrá realizar la audiencia para imponer medidas. Asimismo, la magistrada rechazó el incidente de nulidad de la imputación contra Mario Ferreiro, que había planteado su defensa.