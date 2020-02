Jueza rechazó nulidad de imputación contra Mario Ferreiro

El ex intendente de Asunción fue imputado por el Ministerio Público.

La defensa de Mario Ferreiro no sabía nada de la resolución que ratifica la imputación contra el ex intendente de Asunción; sin embargo, su abogado, Guillermo Ferreiro, adelantó que la misma será apelada.

Por otro lado, la jueza Alicia Pedrozo rechazó el recurso subsidiario planteado por la defensa del ex jefe comunal, pero remitió el expediente al Tribunal de Apelación. Hasta que esto no se resuelva, no se podrá realizar la audiencia de imposición de medidas.

Ferreiro está imputado por los supuestos delitos de lesión de confianza, coacción, coacción grave y tráfico de influencias, en el marco de la causa abierta por el caso de supuesta recaudación paralela en la Municipalidad de Asunción.

La investigación se inició a raíz de una denuncia de Camilo Soares, ex titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), quien dio a conocer este presunto esquema y a los supuestos implicados.

Poco después, se dieron a conocer audios que implican a la ex diputada Rocío Casco, al ex funcionario de la Municipalidad Aureliano Servín, al ex funcionario de la SEN Alfredo Guachiré, entre otros.

Mario Ferreiro denunció posteriormente que Soares planeó un “operativo masacre” contra él para derrocarlo políticamente.