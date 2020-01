Atestiguan que Mario Ferreiro sabía de las cajas de recaudación paralela

Carina Benítez, ex titular de la Dirección de Transparencia y Anticorrupción de la Municipalidad de Asunción, fue citada por el Ministerio Público para declarar respecto a las cajas paralelas que existían en la Municipalidad de Asunción. Citó que una de ellas era la de cobro de impuesto paralelo en el Mercado de Abasto y otra en la Policía Municipal de Tránsito.

La Fiscalía se comunicó con ella, ya que supuestamente habría elevado informes sobre este hecho a Mario Ferreiro, ex intendente, pero el caso no pasó a mayores. Sin embargo, al trascender esta información, Mario Ferreiro posteó a través de su cuenta de Twitter un artículo en el que informaba al Ministerio Público sobre el desvío de G. 931 millones en multas de la PMT.

La fiscala Stella Mary Cano, mencionó que Benítez entregó documentación que hace a todos los trabajos de investigación que realizó en su momento como encargada de la unidad de Transparencia.

Al ser consultada de si habría otra caja de recaudación paralela, la representante del Ministerio Público comentó que en las manifestaciones testimoniales de Francisco Florentín, ex funcionario que formaba parte del chat Asado de fin de semana, se menciona sobre una caja de recaudación paralela, pero que no se especifica si de qué actividad propia de la Municipalidad provenía.

Explicó que cualquier actividad de la institución, que haya generado recaudación, que no haya sido rendida a la Caja municipal, forma parte de la investigación, por lo cual, mencionó que todo lo que Benítez pueda aportar es absolutamente relevante.

El ex titular de la Municipalidad de Asunción, Mario Ferreiro, está citado para declaración indagatoria hoy sobre estos hechos. “No se abstendrá”, indicó a los medios su abogado Guillermo Ferreiro. Añadió en defensa de Mario que todas las denuncias por presunción de corrupción se remitieron al Ministerio Público y que Benítez nunca presentó un informe como tal por escrito con firma y sello sobre estas denuncias de cajas paralelas.

“Este jueves me presentaré a declarar en Fiscalía con documentos que brindarán todas las explicaciones sobre la gestión de asuntos municipales. Mi renuncia obedeció entre otras cosas al deseo de aclarar y no obstaculizar nada. Así se hará”, tuiteó el ex jefe comunal.

ANTECEDENTES. Camilo Soares había denunciado formalmente la existencia de una caja de recaudación paralela.

A raíz de esto, el Ministerio Público inició una investigación por supuestos hechos de lesión de confianza, tráfico de influencia y coacción, quedando imputados varios funcionarios de la Comuna asuncena y sobrinos del ex intendente Mario Ferreiro.

Marcelo Mancuello y Víctor Ocampos, jefe de Gabinete de la Comuna y secretario; Aureliano Servín, director de la Municipalidad de Asunción y Rocío Casco, ex diputada, fueron imputados tras el caso.

Fue un ex funcionario de la Municipalidad el que había dado la información de que existía un grupo vía Telegram “en donde se compartía informaciones de lo que estaban recaudando de forma paralela en la entidad y también se compartía cobro de cheques pagados en concepto de adjudicación de licitaciones, fotografías con fajos de diner o, como alardeando del dinero recibido”, según había expresado la fiscala Cano.

En dicho grupo se comentaba que ellos tenían que cobrar lo que les correspondía, haciendo referencia a una especie de comisión que estaría percibiendo ese grupo.