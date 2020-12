Critican al Gobierno por estrategia para la renegociación de Itaipú

A criterio del grupo, compuesto por representantes de partidos de oposición, sindicatos y técnicos del sector energético, el Gobierno de Mario Abdo Benítez “trazan un camino para entregar la soberanía de Itaipú” con miras a las negociaciones del Anexo C en el 2023.

Entre otros aspectos, cuestionaron que las autoridades nacionales carecen de propuestas para ejercer y defender la soberanía. Además, aseguran que “se optó por la estrategia secretista y no participativa".

“La agenda secreta no participativa actual es en realidad la agenda del presidente del Brasil, Jair Bolsonaro”, dice una parte del escrito. También, criticaron la falta de voluntad para construir infraestructuras eléctricas que permitan disponer del 100% de la energía de la binacional.

Alegaron que se requiere la terminación de tres líneas de 500 kV, desde Itaipú al área metropolitana de Asunción, y desde allí una línea más hasta Yacyretá antes del 2023. Por otro lado, advirtieron que se encamina a no contratar toda la potencia y energía de Itaipú.

“La política del Gobierno de Mario Abdo es no hacer las obras de infraestructuras a tiempo y así, al no contratar, no ejercer la soberanía hidroeléctrica”, reprocharon.

Por otro lado, señalaron que se pretende adelantar las negociaciones al 2021 con la excusa de que en el 2022 el costo del servicio será menor “para sellar un acuerdo sobre el Anexo C del Tratado de Itaipú sin obras de infraestructura eléctrica terminada, sin intentar siquiera exportar los excedentes hidroeléctricos a terceros países”, manifiesta otra parte del escrito.

Por tal razón, exigen el cambio de rumbo del Gobierno, acabar con las obras para disponer del 100% de la potencia de energía de Itaipú en el 2023, dar activa participación de toda la ciudadanía y terminar con el secretismo.

“Hay mucho que comentar del desastre al que nos está llevando el Gobierno de Abdo Benítez”, prosigue el escrito.

Concretar las obras necesarias para que así se pueda contratar la totalidad de la energía que le corresponde a Paraguay de Itaipú Binacional y ejercer la soberanía eléctrica son los puntos principales que se reivindican con la campaña Itaipú 2023, Causa Nacional.

En la renegociación, Paraguay podría disponer del 50% de la energía que le corresponde y también obtener mayores beneficios, como la posibilidad de vender la energía no utilizada a otros países.