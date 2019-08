Cristian Kriskovich ratifica su inocencia por caso de acoso sexual

“Nuevamente me reafirmo en que la causa de acoso sexual se extinguió por desestimación en junio de 2015 y lamentablemente esta señorita durante todo este tiempo, hasta hoy, ha tratado de vincular esta denuncia con la causa que aún está pendiente desde hace cinco años, que es la compra de notas”, refirió.

Lea más: Joven que denunció a Kriskovich por acoso está refugiada en Uruguay

Asimismo, contó que este lunes se presentaron las últimas dos personas que contaban con orden de captura ante la jueza Lici María Teresita Sánchez Segovia y que solo falta la joven, de manera que los 43 procesados en dicha causa ya se presentaron.

“Ella solicitó refugio político y ya está en Uruguay. Tuvo que salir de acá por todos los atropellos a sus derechos humanos. Sobre la orden de captura que pesa en su contra, en 30 días no hemos podido conseguir que ninguno de los abogados pueda retomar la causa”, mencionó Martín Barba, abogado de la joven.

Sobre el tema, Kriskovich dijo que no es parte de la causa de compra de notas y que no está involucrado, ya que ninguna de las notas adulteradas corresponde a su materia.

Entérese más: Docente de la Católica denunciado por acoso pide USD 450.000

“Las notas donde ella es acusada por comprar notas, que son tres, no corresponden a mi materia y realmente ningún alumno en alguna materia mía ha sido beneficiado con esos cambios de nota, por eso realmente es una forma de eludir responsabilidad en este caso”, manifestó.

De la misma manera, aclaró que la denuncia de acoso fue posterior a la de compra de notas, la cual inició en el mes de marzo de 2014 y en la que incluso la joven reconoció haber comprado la nota en el mes de abril de ese año, ante la fiscala Teresa Sosa, por lo que posteriormente fue expulsada. “Recién en noviembre de 2014 ella habla de acoso”, reafirmó.

“Hace cinco años no se puede realizar la audiencia preliminar y esa es la principal demostración de que está mintiendo. Si estuviese tranquila, si tuviese que defender la verdad, se presentaría, así como yo me he sometido”, remarcó, en referencia a la causa por supuesta compra de notas.

Le puede interesar: Expulsada de Derecho UCA denuncia por acoso a docente de la facultad

Entre otras cosas, explicó que demandó en lo Civil a la joven por insistir en el acoso sexual, cuando que la causa ya fue desestimada. “Esa es una demanda civil que jamás, nunca, puede estar vinculada a una causa penal y tampoco puede tener orden de captura”, sostuvo.

En ese sentido, recalcó que la orden de captura se da en el marco de un juicio abierto contra 44 personas, de las cuales 41 ya obtuvieron salidas alternativas, mientras que tres quedaron, para quienes se emitieron órdenes de captura, siendo solo la joven la que no se presentó.

Sobre las críticas por el caso, apuntó que las personas tienen todo el derecho de defender una causa noble, como es estar en contra del acoso sexual, pero que lamentablemente en este caso no se conoce toda la verdad.

Nota relacionada: Acusan a Kriscovich de ser juez y parte en caso sobre supuesto acoso sexual a alumna

“Aquí nunca existió acoso, es mentira lo que se afirma, yo jamás le he faltado el respeto a esta persona y todo se trata de una estrategia procesal para tratar de desvincularse de la causa de compra de notas”, afirmó.

El abogado expresó que la joven presentó impresiones de Word sobre las conversaciones que supuestamente mantuvieron a través de Whatsapp, pero que nunca se exhibió el celular como prueba, cuando tenía que haber estado en la carpeta fiscal.

Finalmente, indicó que está a disposición de la ciudadanía, a que controle su trabajo en el Consejo de la Magistratura y en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), para que se vean los cambios que realizó en el JEM durante su presidencia, y, por sobre todo, que se conozca la causa de compra de notas, donde la joven pasó de reconocer expresamente los hechos a acusarlo de acoso, no permitiendo que se haga la audiencia preliminar.