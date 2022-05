Crimen de Pecci fue un "baldazo de agua fría" para EEUU, afirman desde Colombia

Juan Roberto Vargas, el director de Noticias de Caracol TV, mencionó este miércoles en una comunicación con Monumental 1080 AM que el fiscal Marcelo Pecci "era muy querido" por las autoridades de los Estados Unidos .

"Nuestro corresponsal en Washington nos decía que la muerte del fiscal Pecci cayó como un baldaso de agua fría", comentó.

El director periodístico señaló que el asesinato del representante del Ministerio Público golpeó, principalmente, al Departamento de Estado, al Departamento de Justicia, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) y la Administración de Control de Drogas, que es la DEA.

Vargas estaba hablando de la participación de las autoridades colombianas y estadounidenses cuando se refirió al respecto y acotó que "con los americanos no se juega".

"Ellos seguramente no van a descansar. No solamente hasta encontrar a los responsables del asesinato, sino que no van a descansar hasta descubrir y desentrañar las redes que estaba investigando al fiscal Pecci", reforzó.

En desarrollo...