Covid-19: Salud reporta 61 muertes y nuevo récord de contagios con 6.853 casos

Con respecto a las 61 muertes incluidas en el reporte de este lunes, el Ministerio de Salud Pública precisó que se trata de 34 hombres y 27 mujeres, provenientes de Alto Paraná, Amambay, Asunción, Boquerón, Caaguazú, Caazapá, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa y Ñeembucú.

La cartera sanitaria detalló también la franja etaria de estas personas: Dos tenían entre 20 a 39 años de edad y no estaban vacunadas; 4 tenían entre 40 a 59 años y dos de ellas no estaban vacunadas, una tenía una sola dosis y la otra tenía el esquema completo de vacunación. Los 55 restantes eran mayores de 60 años, 22 de ellos tenían el esquema de vacunación completo, 10 tenían una sola dosis y 23 no estaban vacunados.

Con esto ya son 17.321 las muertes por coronavirus en el país.

Actualmente, hay 1.085 personas internadas con cuadros de Covid-19 y 187 de ellas están en una Unidad de Terapia Intensiva. Sobre este último grupo, el informe indica que 84 no están vacunados, 40 tienen una sola dosis de la vacuna y 63 tenían el esquema completo de vacunación.

En contrapartida, Salud reportó 5.206 nuevas recuperaciones de pacientes, con lo cual ya son 498.886 las personas que superaron al virus en el país.

Norman Harrison, empresario de la Distribuidora La Policlínica, apoyo logístico del Ministerio de Salud, informó este lunes que un millón de vacunas pediátricas de la plataforma Pfizer fueron adquiridas por el Gobierno y empezarán a llegar en embarques semanales de 72.000 unidades.

Según anunció, las dosis llegarán al país desde el 14 de febrero y se espera que en siete semanas se complete la entrega de las primeras 500.000 vacunas y en el segundo trimestre las dosis faltantes.