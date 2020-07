El sábado pasado se supo que el legislador de Patria Querida dio positivo al virus en un test realizado en un laboratorio privado. Este domingo de madrugada, el propio legislador informó que la segunda prueba que se hizo, ya a cargo del Ministerio de Salud, dio negativa, al igual que las de su familia.

"Siguiendo el protocolo establecido, al tener resultados dispares, el Laboratorio Central de Salud Pública ha procesado nuevamente ambas muestras. Los resultados no han sido concluyentes, pues la muestra obtenida en el laboratorio privado ha resultado de nuevo positiva, mientras que la tomada en el servicio del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) ha sido negativa", señala el escrito difundido este domingo de tarde por la cartera sanitaria.

Embed El Ministerio de Salud informa: pic.twitter.com/V53dKtyunV — Ministerio de Salud (@msaludpy) July 12, 2020

El Ministerio indicó que debido a esta circunstancia, el protocolo indica que se debe realizar una nueva muestra en un plazo de 48 horas y esta será analizada por el Laboratorio Central.

Asimismo, la cartera estatal anunció que "se procederá a auditar los procedimientos de procesamiento de muestras del laboratorio privado".

Finalmente, instó a que todas las personas afectadas por este caso deben seguir guardando aislamiento y llamar al 154 para obtener más indicaciones.

El diputado García cuestionó duramente la manera en que el Ministerio de Salud manejó la información de sus resultados iniciales al test.

"El viernes a la siesta-tarde tuve mis resultados, a mi vuelta de Encarnación, para cumplir con los trámites de protección y de avisarle a mi entorno empecé a hacer las llamadas, me comunico con la gente de Encarnación y me dicen: 'Sí, sí, acá ya sabemos; el viceministro (Julio) Rolón ya nos avisó en un grupo de WhatsApp a todos', y me mostraron las conversaciones", comentó este domingo el legislador a Última Hora.

Tras la noticia de que el parlamentario de Patria Querida dio positivo a Covid-19, el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, dispuso el cierre de la sede legislativa.

El viernes, un día antes de que se confirme su supuesto cuadro de coronavirus, el diputado García y su colega Sebastián Villarejo visitaron al intendente de Encarnación, Luis Yd, para brindarle su apoyo ante un pedido de intervención del Municipio.