En el mismo día que entró en vigor una nueva disposición, el Gobierno al final de la jornada decidió cambiar sus disposiciones porque Paraguay no estaba recibiendo un cargamento logístico que hubiera sido destinado para el personal de blanco.

Mediante el Decreto 3525 se había establecido −además de extender la cuarentena sanitaria hasta el 19 de abril− a partir de este lunes permitir la reactivación de las obras civiles, públicas y privadas. Pero, el Poder Ejecutivo anunció después la suspensión de esta medida desde el miércoles.

El coordinador del aislamiento del Ineram, Carlos Morínigo, refirió que estos cambios podrían "crear un malestar y ocasionar un efecto rebote hacia el Gobierno", ya que podría propiciar el esparcimiento del virus y ocasionar más contagios, cuando se levanta la cuarentena y de un momento a otro se aplica de nuevo.

Nota relacionada: Mario Abdo anuncia retorno a restricciones por Covid-19

"Tenemos que tener una comunicación clara, precisa y concisa, porque la gente está confundida, no entiende. Un día se le dice que salgan a trabajar, al otro día le dicen que no (...). Entonces, debemos analizar bien antes de sacar una política o cambiar", refirió al respecto en una comunicación con NPY.

Dijo que le pareció todo "improvisado" y que "sobre la marcha no se cambian estas cosas".

En este sentido, incluso, afirmó que no fue ayer que las autoridades se enteraron de que los cargamentos que hubieran sido destinados al personal de blanco no iban a llegar al país en los plazos programados.

Lea más: Abdo da marcha atrás y suspende reactivación de las obras civiles

Se toma una determinación o no en base a los análisis exhaustivos y correctos sobre la situación.

"Esto no se supo ayer nomás, esto se viene manejando hace tiempo. Desde la semana pasada que estamos escuchando que no están llegando los cargueros y que en otros países vecinos están reteniendo nuestros equipos de bioseguridad. Entonces, tenemos que ampliar esto y al recibir un porcentaje x (primero) ir liberando y no explotar", cuestionó.

El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, hizo de conocimiento público el pasado domingo que 50 respiradores fueron confiscados en Brasil y que el proveedor tuvo que devolver el importe de lo retenido por no poder hacer el envío.

Le puede interesar: 50 respiradores para Paraguay fueron retenidos en Brasil

"Si nosotros sabíamos a tiempo que no íbamos a recibir los materiales para los médicos, no se hubiera flexibilizado nunca (la cuarentena) (...). Esto, lo único que crea es más incertidumbre. La gente no entiende lo que está pasando", declaró el médico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente.

El Decreto 3525 también contiene nuevas medidas sobre la circulación de vehículos por números de chapa, pero esta no se vio afectada en la última decisión del Gobierno.

El presidente Mario Abdo Benítez, incluso, manifestó que se podría extender más la cuarentena sanitaria y que el jueves o viernes estarán analizando si ampliar o no.